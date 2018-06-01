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Дальнее зарубежье 01.06.2018 13:43

Испанскому правительству вынесен вотум недоверия

Конгресс депутатов Испании в пятницу вынес вотум недоверия правительству Мариано Рахоя.

Недоверие кабинету М.Рахоя выразили 180 парламентариев, 169 проголосовали против, один депутат воздержался. Таким образом возможность сформировать новое правительство Испании будет у социалиста Педро Санчеса.

М.Рахой, выступая в парламенте в преддверие голосования, фактически признал поражение. "Председателем будет Санчес (Педро Санчес, лидер социалистов). Будучи демократом, я приму решение этого парламента. Для меня было честью председательствовать в правительстве и оставить Испанию лучше той, которую я принял. Пусть меня простят те, кто чувствует себя обиженными. Спасибо всем", - сказал он.

На прошлой неделе испанский суд в рамках антикоррупционного дела "Гюртель" признал десятки лиц, связанных с Народной партией М.Рахоя, виновными в мошенничестве, уклонении от уплаты налогов и отмывании денежных средств. Суд также обязал Народную партию выплатить штраф в размере 245 тыс. евро. Именно после этого социалисты направили в Конгресс депутатов предложение о вынесении вотума недоверия премьер-министру.

Сам М.Рахой накануне заявил, что возможное выражение вотума недоверия связано не с делом "Гюртель", а с амбициями самого П.Санчеса. "Оправдание всему этому не решение суда, вы сами не чемпионы по добросовестности... Все это говорит только об амбициях господина Санчеса", - заявил М.Рахой.

Расследование коррупционного скандала, ставшего известным, как "дело Гюртель", началось порядка 10 лет назад. Речь идет о расследовании фактов коррупции бывших функционеров Народной партии, которые, занимая важные посты в мэриях, заключали контракты с фирмами в обмен на "откаты".

Главный фигурант дела - предприниматель Франсиско Корреа, расследование получило название по его имени (по-испански correa - ремень, Gurtel - ремень по-немецки). Верховный суд Испании 24 мая 2018 года в рамках дела приговорил Ф.Корреа к 51 году тюрьмы.

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Тэги: ИСПАНИЯ, ПРАВИТЕЛЬСТВО, ГОЛОСОВАНИЕ, РЕЗУЛЬТАТЫ


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 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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