Глава Минобороны Азербайджана поручил пресекать провокации противника на линии азербайджано-армянского фронта

Министр обороны Азербайджана генерал-полковник Закир Гасанов и руководящий состав оборонного ведомства посетили передовые подразделения, дислоцированные в различных направлениях линии фронта.

"З.Гасанов проверил боеготовность воинских частей, наблюдал за передовыми позициями противника и дал соответствующие указания", - говорится в сообщении пресс-службы Минобороны.

В ходе совещания с командованием объединений, глава Минобороны подчеркнул, что вооружение и военная техника, принятая недавно на вооружение азербайджанской армии, полностью соответствует современным стандартам.

"Процесс закупки различных видов оружия будет продолжаться и в будущем",- приводит слова З.Гасанова пресс-служба ведомства.

Министр дал соответствующие указания личному составу по немедленному предотвращению любой провокации противника.

«Военнослужащие в беседе с З.Гасановым доложили о готовности к скорейшему освобождению оккупированных территорий»,- говорится в сообщении.

Ф.Исазаде