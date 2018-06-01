Глава Минобороны Азербайджана поручил пресекать провокации противника на линии азербайджано-армянского фронта

Министр обороны Азербайджана генерал-полковник Закир Гасанов и руководящий состав оборонного ведомства посетили передовые подразделения, дислоцированные в различных направлениях линии фронта.
"З.Гасанов проверил боеготовность воинских частей, наблюдал за передовыми позициями противника и дал соответствующие указания", - говорится в сообщении пресс-службы Минобороны.
В ходе совещания с командованием объединений, глава Минобороны подчеркнул, что вооружение и военная техника, принятая недавно на вооружение азербайджанской армии, полностью соответствует современным стандартам.
"Процесс закупки различных видов оружия будет продолжаться и в будущем",- приводит слова З.Гасанова пресс-служба ведомства.
Министр дал соответствующие указания личному составу по немедленному предотвращению любой провокации противника.
«Военнослужащие в беседе с З.Гасановым доложили о готовности к скорейшему освобождению оккупированных территорий»,- говорится в сообщении.
Ф.Исазаде
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