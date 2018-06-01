ЕС пожаловался ВТО на законодательство Китая в сфере интеллектуальной собственности

Европейский союз с 1 июня в рамках процедур Всемирной торговой организации (ВТО) инициировал разбирательство в связи с законодательством Китая, которое, как утверждают в Брюсселе, ущемляет интеллектуальные права европейских компаний на технологии.
В сообщении на сайте Еврокомиссии говорится, в частности, что европейские компании, которые приходят на китайский рынок, вынуждены передавать права пользования своими технологиями китайским юрлицам. Такой подход к регулированию этой сферы в КНР лишает компании ЕС возможности вести свободные переговоры о рыночных условиях соглашений о передаче технологий, отмечается в пресс-релизе.
"Технологические инновации и ноу-хау формируют фундамент нашей экономики, основанной на знаниях. Они обеспечивают конкурентоспособность наших компаний и поддерживают сотни рабочих мест по всей Европе. Мы не можем расставаться с этими знаниями, добытыми значительным трудом, на границе. Такая ситуация противоречит международным правилам, которые мы все согласовали в рамках ВТО", - заявила член Еврокомиссии по вопросам торговли Сесилия Мальмстрём.
Как утверждают в ЕС, законодательство Китая нарушает обязательства в рамках ВТО предоставить равные условия иностранным и китайским компаниям и защищать интеллектуальную собственность, включая патенты и конфиденциальную деловую информацию.
Ранее США обратились в ВТО с аналогичными претензиями в отношении Пекина.
В пятницу ЕС также направил в ВТО жалобу на пошлины США на импорт стали и алюминия, которые для стран блока вступили в силу с 1 июня.
"Сегодня мы оспариваем действия и США, и Китая в ВТО, демонстрируя тем самым, что мы не выбираем ни одну из сторон, - сказала С.Мальмстрём журналистам в Брюсселе. - Мы выступаем за многостороннюю систему, за мировую торговлю по правилам".
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