Азербайджан становится серьезным игроком на газовом рынке и намерен тесно сотрудничать с GECF – глава Минэнерго

Азербайджан намерен развивать тесное сотрудничество с Форумом стран-экспортеров экспортеров газа (Gas Exporting Countries Forum, GECF), заявил министр энергетики Азербайджана Парвиз Шахбазов.
«Азербайджан превращается в серьезного игрока на газовом рынке, так как начинает прямые поставки газа из Каспийского бассейна на европейский международный рынок посредством инфраструктуры мирового значения - Южного газового коридора (ЮГК). Открытие ЮГК состоялось 29 мая в Баку, полностью его строительство завершится в 2020 году и начнутся поставки газа на юг Италии. Принимая во внимание этот фактор, Азербайджан намерен тесно сотрудничать с GECF», - отметил министр в интервью азербайджанскому телеканалу CBC.
Он напомнил, что в настоящее время Азербайджан имеет статус наблюдателя в GECF, налажен обмен мнениями и опытом с этой организацией.
«Мы уже развиваем успешное сотрудничество с Форумом стран-экспортеров экспортеров газа и продолжим его в плодотворной форме», - сказал П.Шахбазов.
Как сообщалось, Азербайджан получил статус наблюдателя в GECF 23 ноября 2015 года на 3-ем саммите Форума стран-экспортеров газа в Тегеране. При этом тогдашний министр энергетики республики Натиг Алиев заявил, что Азербайджану предлагался статус полноправного члена в Форуме, но азербайджанская сторона решила стать наблюдателем в GECF, посчитав «полноправное членство преждевременным».
Генеральный секретарь GECF Юрий Сентюрин уже в 2018 году неоднократно отмечал, что Форум рассчитывает на полноправное членство Азербайджана в этой организации для расширения сотрудничества.
Н.Аббасова
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