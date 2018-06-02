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ТЭК 02.06.2018 13:46

Азербайджан становится серьезным игроком на газовом рынке и намерен тесно сотрудничать с GECF – глава Минэнерго

Азербайджан намерен развивать тесное сотрудничество с Форумом стран-экспортеров экспортеров газа (Gas Exporting Countries Forum, GECF), заявил министр энергетики Азербайджана Парвиз Шахбазов.

«Азербайджан превращается в серьезного игрока на газовом рынке, так как начинает прямые поставки газа из Каспийского бассейна на европейский международный рынок посредством инфраструктуры мирового значения - Южного газового коридора (ЮГК). Открытие ЮГК состоялось 29 мая в Баку, полностью его строительство завершится в 2020 году и начнутся поставки газа на юг Италии. Принимая во внимание этот фактор, Азербайджан намерен тесно сотрудничать с GECF», - отметил министр в интервью азербайджанскому телеканалу CBC.

Он напомнил, что в настоящее время Азербайджан имеет статус наблюдателя в GECF, налажен обмен мнениями и опытом с этой организацией.

«Мы уже развиваем успешное сотрудничество с Форумом стран-экспортеров экспортеров газа и продолжим его в плодотворной форме», - сказал П.Шахбазов.

Как сообщалось, Азербайджан получил статус наблюдателя в GECF 23 ноября 2015 года на 3-ем саммите Форума стран-экспортеров газа в Тегеране. При этом тогдашний министр энергетики республики Натиг Алиев заявил, что Азербайджану предлагался статус полноправного члена в Форуме, но азербайджанская сторона решила стать наблюдателем в GECF, посчитав «полноправное членство преждевременным».

Генеральный секретарь GECF Юрий Сентюрин уже в 2018 году неоднократно отмечал, что Форум рассчитывает на полноправное членство Азербайджана в этой организации для расширения сотрудничества.

Н.Аббасова

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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, GECF, СОТРУДНИЧЕСТВО, ПОЗИЦИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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