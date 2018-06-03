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Регион 03.06.2018 13:11

Мексика готова проголосовать за Екатеринбург, претендующий на проведение EXPO-2025

Мексика поддержит заявку России в ноябре этого года при выборе города, в котором пройдет всемирная выставка EXPO-2025.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин в воскресенье провел встречу с председателем палаты депутатов Генерального Конгресса Мексики Эдгаром Ромо Гарсиа. В ходе этой встречи В.Володин попросил Мексику поддержать российскую заявку на проведение выставки EXPO-2025 в Екатеринбурге.

"Господин председатель, были бы признательны за поддержку российской заявки в ходе голосования в ноябре этого года на сессии генассамблеи Международного бюро выставок, учитывая, что наша страна претендует на проведение такой выставки в Екатеринбурге. Если найдете возможность, просим вас поддержать российскую заявку", - сказал В.Володин в ходе встрече с Э.Р.Гарсиа.

Его мексиканский коллега пообещал оказать поддержку России в этом вопросе.

"Конечно, можете рассчитывать на нашу поддержку в отношении России в этом важном голосовании", - сказал Э.Р.Гарсиа

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Тэги: РОССИЯ, МЕКСИКА, ПОДДЕРЖКА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]