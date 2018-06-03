Мексика готова проголосовать за Екатеринбург, претендующий на проведение EXPO-2025

Мексика поддержит заявку России в ноябре этого года при выборе города, в котором пройдет всемирная выставка EXPO-2025.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин в воскресенье провел встречу с председателем палаты депутатов Генерального Конгресса Мексики Эдгаром Ромо Гарсиа. В ходе этой встречи В.Володин попросил Мексику поддержать российскую заявку на проведение выставки EXPO-2025 в Екатеринбурге.

"Господин председатель, были бы признательны за поддержку российской заявки в ходе голосования в ноябре этого года на сессии генассамблеи Международного бюро выставок, учитывая, что наша страна претендует на проведение такой выставки в Екатеринбурге. Если найдете возможность, просим вас поддержать российскую заявку", - сказал В.Володин в ходе встрече с Э.Р.Гарсиа.

Его мексиканский коллега пообещал оказать поддержку России в этом вопросе.

"Конечно, можете рассчитывать на нашу поддержку в отношении России в этом важном голосовании", - сказал Э.Р.Гарсиа