Башар Асад хочет встретиться с Ким Чен Ыном в Северной Корее - СМИ

Президент Сирии Башар Асад может направиться с визитом в Северную Корею, пишет в воскресенье газета "Уолл-стрит джорнэл" со ссылкой на северокорейские СМИ.
По данным газеты, Б.Асад хочет встретиться с Ким Чен Ыном в Пхеньяне. Дата предполагаемых переговоров не уточняется, однако северокорейские СМИ приводят заявление Б.Асада, в котором он говорит о своем желании подобного визита.
"Я собираюсь направиться в КНДР и встретиться с Ким Чен Ыном", - приводятся слова Б.Асада.
Согласно информации агентства "Ассошиэйтед пресс", Центральное телеграфное агентство Кореи также цитирует заявление Б.Асада.
"Мир приветствует знаменательные события на Корейском полуострове, произошедшие недавно благодаря выдающемуся политическому уму и мудрости руководства (лидера КНДР) Ким Чен Ына. Я уверен, что он достигнет окончательной победы и непременно осуществит объединение Кореи", - говорится в заявлении президента Сирии.
На 12 июня запланирован саммит президент США Дональда Трампа и лидера КНДР Ким Чен Ына в Сингапуре.
МЧС Азербайджан и МОГО подпишут Регламент об информационном обмене
Президент Алиев принял генсека МОГО
Армения обстреляла позиции азербайджанской армии более 80 раз - Минобороны Азербайджана
Эрдоган пригласил президента Туркмении на открытие газопровода TANAP
Россия третий месяц подряд не выполняет сделку ОПЕК+
Ливневые дожди привели к частичному разрушению автомобильного моста через реку Гейчай в Азербайджане
Обед с миллиардером Баффетом купили на аукционе за $3,3 млн
Число туристов из Китая в КНДР вырастет в этом году на фоне потепления отношений
ГААД получит 3 млн. манатов на строительство нового моста в прифронтовой зоне
Президент Азербайджана выделил 5 млн манатов на проведение мелиоративных работ в Нахчыване
Кабмин Нахчывана получит 40 млн манатов на реконструкцию автодороги и социально-экономическое развитие автономии
Документарные операции - надежность бизнеса
Али Дашдемиров: Самые дикие на первый взгляд идеи, могут стать лучшим твоим результатом
Додон: Молдова сделает все возможное, чтобы стать участником проектов, инициированных Азербайджаном
Компания Bakcell отметила Международный День Защиты Детей в общественном реабилитационном центре UAFA в Гяндже
Nar выступил с инициативой по случаю Международного дня защиты детей
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
2016 год станет новым этапом развития российско-азербайджанских отношений
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»