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Дальнее зарубежье 03.06.2018 14:09

Башар Асад хочет встретиться с Ким Чен Ыном в Северной Корее - СМИ

Президент Сирии Башар Асад может направиться с визитом в Северную Корею, пишет в воскресенье газета "Уолл-стрит джорнэл" со ссылкой на северокорейские СМИ.

По данным газеты, Б.Асад хочет встретиться с Ким Чен Ыном в Пхеньяне. Дата предполагаемых переговоров не уточняется, однако северокорейские СМИ приводят заявление Б.Асада, в котором он говорит о своем желании подобного визита.

"Я собираюсь направиться в КНДР и встретиться с Ким Чен Ыном", - приводятся слова Б.Асада.

Согласно информации агентства "Ассошиэйтед пресс", Центральное телеграфное агентство Кореи также цитирует заявление Б.Асада.

"Мир приветствует знаменательные события на Корейском полуострове, произошедшие недавно благодаря выдающемуся политическому уму и мудрости руководства (лидера КНДР) Ким Чен Ына. Я уверен, что он достигнет окончательной победы и непременно осуществит объединение Кореи", - говорится в заявлении президента Сирии.

На 12 июня запланирован саммит президент США Дональда Трампа и лидера КНДР Ким Чен Ына в Сингапуре.

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Тэги: СИРИЯ, КНДР, ПРЕЗИДЕНТ, ВИЗИТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]