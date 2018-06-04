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Регион 04.06.2018 14:59

Moody`s может снизить рейтинг Турции, Fitch - рейтинги турецких банков

Международное рейтинговое агентство Moody`s Investors Service поставило долгосрочный рейтинг эмитента Турции и рейтинги приоритетного необеспеченного долга "Ва2" на пересмотр с возможностью снижения.

При этом потолки долгосрочных рейтингов страны не затронуты этими действиями, отмечается в сообщении агентства. Потолок рейтинга валютных облигаций остается на уровне "Baa3", валютных депозитов - "Ba3", облигаций и депозитов в национальной валюте - "Baa2".

"Решение Moody`s о пересмотре текущего рейтинга отражает неопределенность в отношении будущего направления макроэкономической политики в контексте уже уязвимого финансового положения страны, которая, если будет сохраняться, повышает риск сильного давления на платежный баланс Турции до уровня, более не согласующегося с нынешним рейтингом", - отмечается в сообщении.

Агентство 7 марта снизило долгосрочные рейтинги Турции до "Ba2" с "Ba1", предупредив о вероятности дальнейшего ухудшения.

Понижение рейтингов было обусловлено двумя ключевыми факторами. Во-первых, это продолжающееся ослабление институциональной стабильности, проявляющееся в ухудшении эффективности монетарной политики и отсрочке реализации ключевых структурных экономических реформ.

Вторым фактором является возросший риск, связанный с потенциальными внешними шоками, с учетом крупного дефицита текущего баланса, увеличения внешнего долга и, соответственно, наличия существенных потребностей в рефинансировании на фоне повышающихся политических рисков и роста глобальных процентных ставок.

Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings в пятницу поставило долгосрочные рейтинги дефолта эмитента в иностранной валюте и рейтинги устойчивости 25 турецких банков на пересмотр с возможностью снижение (Rating Watch Negative).

Это решение отражает опасения агентства относительно качества активов, капитализации, финансовых показателей и, в большинстве случаев, ликвидности и финансирования после недавнего периода усиления рыночной волатильности. Курс турецкой лиры упал примерно на 20% в этом году, при этом власти страны ответили на это повышением базовой процентной ставки на 300 базисных пунктов - до 16,5% годовых, говорится в сообщении Fitch.

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Тэги: ТУРЦИЯ, РЕЙТИНГИ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]