Moody`s может снизить рейтинг Турции, Fitch - рейтинги турецких банков

Международное рейтинговое агентство Moody`s Investors Service поставило долгосрочный рейтинг эмитента Турции и рейтинги приоритетного необеспеченного долга "Ва2" на пересмотр с возможностью снижения.
При этом потолки долгосрочных рейтингов страны не затронуты этими действиями, отмечается в сообщении агентства. Потолок рейтинга валютных облигаций остается на уровне "Baa3", валютных депозитов - "Ba3", облигаций и депозитов в национальной валюте - "Baa2".
"Решение Moody`s о пересмотре текущего рейтинга отражает неопределенность в отношении будущего направления макроэкономической политики в контексте уже уязвимого финансового положения страны, которая, если будет сохраняться, повышает риск сильного давления на платежный баланс Турции до уровня, более не согласующегося с нынешним рейтингом", - отмечается в сообщении.
Агентство 7 марта снизило долгосрочные рейтинги Турции до "Ba2" с "Ba1", предупредив о вероятности дальнейшего ухудшения.
Понижение рейтингов было обусловлено двумя ключевыми факторами. Во-первых, это продолжающееся ослабление институциональной стабильности, проявляющееся в ухудшении эффективности монетарной политики и отсрочке реализации ключевых структурных экономических реформ.
Вторым фактором является возросший риск, связанный с потенциальными внешними шоками, с учетом крупного дефицита текущего баланса, увеличения внешнего долга и, соответственно, наличия существенных потребностей в рефинансировании на фоне повышающихся политических рисков и роста глобальных процентных ставок.
Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings в пятницу поставило долгосрочные рейтинги дефолта эмитента в иностранной валюте и рейтинги устойчивости 25 турецких банков на пересмотр с возможностью снижение (Rating Watch Negative).
Это решение отражает опасения агентства относительно качества активов, капитализации, финансовых показателей и, в большинстве случаев, ликвидности и финансирования после недавнего периода усиления рыночной волатильности. Курс турецкой лиры упал примерно на 20% в этом году, при этом власти страны ответили на это повышением базовой процентной ставки на 300 базисных пунктов - до 16,5% годовых, говорится в сообщении Fitch.
Алиев заявил о выполнении всех совместных решений, принятых с Рухани
Министр обороны Азербайджана встретится с коллегами из стран СНГ в Кызыле
Президент Алиев провел встречу с руководителем Аппарата президента Ирана
MBNP совместно с АБР изучает возможность применения факторинга в Азербайджане
Азеришыг увеличит уставный капитал на 15%
Азеригаз в январе-мае газифицировал свыше 240 многоэтажных жилых домов
Ливневые дожди привели к частичному разрушению автомобильного моста через реку Гейчай в Азербайджане
ГААД получит 3 млн. манатов на строительство нового моста в прифронтовой зоне
Президент Азербайджана выделил 5 млн манатов на проведение мелиоративных работ в Нахчыване
Кабмин Нахчывана получит 40 млн манатов на реконструкцию автодороги и социально-экономическое развитие автономии
Документарные операции - надежность бизнеса
Али Дашдемиров: Самые дикие на первый взгляд идеи, могут стать лучшим твоим результатом
Додон: Молдова сделает все возможное, чтобы стать участником проектов, инициированных Азербайджаном
БВШН и южнокорейская компания HMC подписали соглашение
В Баку состоялся тематический урок «Город над Невой»
Компания Bakcell отметила Международный День Защиты Детей в общественном реабилитационном центре UAFA в Гяндже
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
2016 год станет новым этапом развития российско-азербайджанских отношений
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»