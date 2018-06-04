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ТЭК 04.06.2018 14:32

Назарбаев поздравил Эрдогана с предстоящим запуском Трансанатолийского газопровода

Президенты Казахстана и Турции Нурсултан Назарбаев и Реджеп Тайип Эрдоган обсудили по телефону актуальные вопросы двустороннего сотрудничества и региональной повестки дня.

Разговор состоялся по инициативе турецкой стороны, сообщила в понедельник пресс-служба президента Казахстана.

В ходе разговора Н.Назарбаев поздравил Р.Эрдогана с предстоящим официальным вводом в эксплуатацию Трансанатолийского газопровода (TANAP), который состоится 12 июня в турецком городе Эскишехир.

При этом "глава государства выразил уверенность в том, что этот проект будет способствовать повышению транзитного потенциала Турецкой Республики и окажет значительное влияние на ее экономическое развитие", отмечается в сообщении.

Кроме того, Н.Назарбаев и Р.Эрдоган рассмотрели вопросы дальнейшего углубления конструктивного диалога между двумя странами, сообщается в информации.

Трубопровод TANAP является частью проекта "Южный газовый коридор" (ЮГК), церемония запуска которого состоялась 29 мая на Сангачальском терминале в Азербайджане.

Основными компонентами проекта ЮГК являются Стадия-2 проекта Шах-Дениз, расширение Южно-Кавказской трубопроводной магистрали Баку-Грузия-граница с Турцией, строительство TANAP от восточной до западной границы Турции и Транс-Адриатического газопровода (TAP), соединяющего Грецию, Албанию и Адриатическое море на юг Италии.

TANAP протяженностью 1,85 тыс. км предназначен для транспортировки азербайджанского газа с месторождения Шах-Дениз в рамках "Стадии-2" от грузино-турецкой границы до западных границ Турции.

Поставки по TANAP, как ожидается, начнутся до конца июня, а полная мощность будет достигнута в течение года. Пропускная способность газопровода составит как минимум 16 млрд кубометров, из которых 10 млрд будет направляться в Европу, 6 млрд кубометров - в западные регионы Турции. В перспективе мощность TANAP будет доведена до 24 млрд кубометров газа в год, а затем - до 31 млрд кубометров. Акционерами проекта являются ГНКАР (51%), SOCAR Turkiye Enerji (7%), BOTAS (30%), BP (12%).

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Тэги: КАЗАХСТАН, ТУРЦИЯ, ПРЕЗИДЕНТЫ, РАЗГОВОР


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]