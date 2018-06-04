Президент Словении вручит правоцентристам мандат на формирование правительства

Президент Словении Борут Пахор вручит лидеру Словенской демократической партии (СДП) Янезу Янше мандат на формирование правительства по итогам парламентских выборов, сообщает в понедельник словенский новостной сайт 24ur.
"Президент страны Б.Пахор объявил, что он предоставит мандат на формирование правительства победителю выборов, а именно Янезу Янше. Помимо этого, ясно, что коалицию будет очень сложно сформировать", - передает новостной портал.
Глава государства отметил, что результаты выборов следует уважать, даже если они не вызывают положительных эмоций. Б.Пахор добавил, что формирование правительства станет основной политической задачей лета в Словении.
Между тем, по данным телеканала "Евроньюс", правоцентристы работают над вопросом формирования коалиции.
"Правая СДП получила большинство голосов по результатам парламентских выборов, которые прошли в воскресенье, но аналитики уверены, что партии может быть сложно сформировать коалицию", - говорится в сообщении "Евроньюс".
Досрочные парламентские выборы состоялись в Словении в минувшее воскресенье. По последним данным, СДП, как и прогнозировали эксперты, набрала около четверти голосов. Эта правоцентристская партия придерживается жесткой антииммигрантской политики.
Второе место на выборах получили левоцентристы из партии "Список Марьяна Шареца", который набрал почти 13% голосов, еще две партии набрали по 10%, а остальным пяти удалось заручиться поддержкой от 4 до 9% избирателей.
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