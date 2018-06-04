Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9875 RUR   0.0273 GBR   2.273 TRY   0.3665

Цена на нефть

    $/bbl WTI   65.81 Brent   76.79

Погода в Баку

  ночь день Сегодня 16° 24° Завтра 17° 26° 6 Июн 18° 30° 7 Июн 19° 30°

Дальнее зарубежье 04.06.2018 16:17

Президент Словении вручит правоцентристам мандат на формирование правительства

Президент Словении Борут Пахор вручит лидеру Словенской демократической партии (СДП) Янезу Янше мандат на формирование правительства по итогам парламентских выборов, сообщает в понедельник словенский новостной сайт 24ur.

"Президент страны Б.Пахор объявил, что он предоставит мандат на формирование правительства победителю выборов, а именно Янезу Янше. Помимо этого, ясно, что коалицию будет очень сложно сформировать", - передает новостной портал.

Глава государства отметил, что результаты выборов следует уважать, даже если они не вызывают положительных эмоций. Б.Пахор добавил, что формирование правительства станет основной политической задачей лета в Словении.

Между тем, по данным телеканала "Евроньюс", правоцентристы работают над вопросом формирования коалиции.

"Правая СДП получила большинство голосов по результатам парламентских выборов, которые прошли в воскресенье, но аналитики уверены, что партии может быть сложно сформировать коалицию", - говорится в сообщении "Евроньюс".

Досрочные парламентские выборы состоялись в Словении в минувшее воскресенье. По последним данным, СДП, как и прогнозировали эксперты, набрала около четверти голосов. Эта правоцентристская партия придерживается жесткой антииммигрантской политики.

Второе место на выборах получили левоцентристы из партии "Список Марьяна Шареца", который набрал почти 13% голосов, еще две партии набрали по 10%, а остальным пяти удалось заручиться поддержкой от 4 до 9% избирателей.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: СЛОВЕНИЯ, ВЫБОРЫ, КОАЛИЦИЯ, ПРАВИТЕЛЬСТВО

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2018
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]