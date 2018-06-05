Правительство Германии обеспокоено сокращением популяции насекомых в стране

Министерство охраны окружающей среды Германии опубликовало отчет о критическом сокращении количества насекомых в стране, отметив необходимость принятия срочных мер для предотвращения возможных последствий для экосистемы и человека.
Из 8 тыс. видов насекомых, занесенных в Красную книгу в Германии, 42% находятся под угрозой исчезновения, уже вымерли, исчезли или являются крайне редкими, сообщает Deutsche Welle.
Особенно опасным считается вымирание насекомых-опылителей. Более 40% из 557 исследованных на данный момент видов диких пчел находятся под угрозой исчезновения.
Главными причинами снижения числа насекомых является потеря жизненного пространства, а также использование ядовитых химикатов в сельском хозяйстве, наличие вредных веществ в почве и воде, отмечается в докладе министерства.
"Исчезновение видов происходит не в далеких странах, а прямо перед дверью нашего дома", - заявила в интервью газете Westdeutsche Zeitung министр охраны окружающей среды Свенья Шульце. Она сообщила о старте программы мер по защите насекомых.
По словам министра, необходимы "перемены в политике в отношении пестицидов, улучшение мониторинга популяций насекомых и расширение сельскохозяйственных угодий, на которых могут жить насекомые".
Отчет будет официально представлен 6 июня на конференции федеральных земель по вопросам защиты окружающей среды, которая пройдет в Бремене. До конца лета С.Шульце планирует скоординировать с властями отдельных меры по мониторингу насекомых по всей стране.
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