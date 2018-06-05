В Дагестан не пропустили около 21 тонны азербайджанского лука из-за недействительного фитосанитарного сертификата

В ходе карантинного фитосанитарного контроля на Дагестанском участке государственной границы РФ – на международном автомобильном пункте пропуска «Яраг-Казмаляр» – госинспекторами Управления Россельхознадзора по Республике Дагестан обнаружена крупная партия овощей с поддельными документами.

"Около 21 тонны репчатого лука поступившего из Азербайджана сопровождались недействительным фитосанитарным сертификатом, что является нарушением требований действующего законодательства в области карантина растений", - сообщают российские СМИ

Отсутствие достоверных сведений в сопроводительной документации товарной продукции либо представление поддельных документов способно стать источником проникновения карантинных объектов на территорию РФ.

"За выявленные нарушения в отношении владельца груза составлен административный протокол по ст. 10.2 КоАП РФ «Нарушение правил ввоза и вывоза подкарантинной продукции”. В отношении сельскохозяйственной продукции принято решение о возврате грузов в Азербайджан", - подчеркивается в информации.

А.Азизов