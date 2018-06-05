Пожарным удалось справиться с возгоранием, произошедшем на первом этаже в казанском торговом центре "Порт", сообщил агентству "Интерфакс-Поволжье" руководитель пресс-службы Главного управления МЧС России по РТ Андрей Родыгин.

"В 12:59 мск пожар на первом этаже локализован на площади 200 кв.метров. Угроза обрушения конструкций снята", - сказал А.Родыгин.

Как сообщалось, информация о задымлении в ТЦ поступила в службу спасения в 8:22 мск. Загорелся первый этаж ТЦ. Прибывшие на место пожарные эвакуировали из здания 20 человек. Пострадавших нет.

Первоначально огнем было охвачено 20 кв. м. По данным на 12:00 мск, площадь возгорания увеличилась до 200 кв. м. Сообщалось, что огонь распространяется на второй этаж здания.

"Порт" - оптово-розничный торговый центр в Казани, состоящий из нескольких корпусов. Расположен на окраине города, на улице Оренбургский тракт, 158. В нем находятся торговые ряды предпринимателей, торгующих одеждой, обувью, товарами для дома. На цокольном этаже корпуса "А" расположен магазин "Ашан". В новом третьем корпусе находится магазин "Агат".

Выяснять обстоятельства возникновения пожара в торговом центре "Порт" в Казани будут в рамках уголовного дела, возбужденного по статье 168 УК РФ (Уничтожение или повреждение имущества по неосторожности).