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Дальнее зарубежье 05.06.2018 17:22

Курдские ополченцы покидают сирийский Манбидж

Бойцы курдского военизированного формирования "Отряды народной самообороны" (YPG) покидают город Манбидж на севере Сирии, сообщает во вторник "Ассошиэйтед пресс".

В заявлении, распространенном YPG во вторник, говорится, что ее военные советники завершили деятельность по подготовке местных военных в Манбидже.

Город Манбидж контролируются Сирийскими демократическими силами, которых поддерживают США. Костяк этих сил составляют сирийские курды из Партии демократического союза (ПДС), которую Турция считает террористической организацией. Анкара более года настаивает на том, чтобы курды покинули Манбидж. В свою очередь Вашингтон поддерживает это формирование.

Накануне сообщалось, что госсекретарь США Майк Помпео и глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу в ходе переговоров в Вашингтоне одобрили поэтапный план действий, касающийся урегулирования ситуации вокруг города Манбидж в Сирии.

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Тэги: СИРИЯ, КУРДЫ, ГОРОД


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]