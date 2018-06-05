Создание в Азербайджане агропарков расширит экспортный потенциал - Алиев

Создание агропарков в Азербайджане позволит решить вопросы обеспечения продовольственной безопасности и увеличения экспортного потенциала, считает президент Ильхам Алиев.

"В Азербайджане ведется работа по созданию 45 агропарков, суммарные инвестиции в которые составят 1,4 млрд манатов. Из них 4 агропарка – в Яламе (Хачмазский район), Шамкирском, Джалилабадском и Геранбойском районе уже введены в строй", - сказал И.Алиев во вторник на открытие агропарка "Region Agropark" в Геранбойском районе.

По его словам, создание агропарков позволит решить ряд задач: обеспечение продовольственной безопасности, стимулирование развитие местного производства, снижение безработицы, расширение экспортного потенциала.

"Мы оказываем большое внимание развитию сектора АПК. В дальнейшем наша аграрная политика будет основана на применении самых современных технологий и достижений науки", - отметил он.

Госинвестиции в создание Region Agropark составили 35 млн манатов. В агропарке ежегодно планируется производство продукции АПК на 600 млн манатов.

Н.Аббасова