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АПК 05.06.2018 18:23

Создание в Азербайджане агропарков расширит экспортный потенциал - Алиев

Создание агропарков в Азербайджане позволит решить вопросы обеспечения продовольственной безопасности и увеличения экспортного потенциала, считает президент Ильхам Алиев.

"В Азербайджане ведется работа по созданию 45 агропарков, суммарные инвестиции в которые составят 1,4 млрд манатов. Из них 4 агропарка – в Яламе (Хачмазский район), Шамкирском, Джалилабадском и Геранбойском районе уже введены в строй", - сказал И.Алиев во вторник на открытие агропарка "Region Agropark" в Геранбойском районе.

По его словам, создание агропарков позволит решить ряд задач: обеспечение продовольственной безопасности, стимулирование развитие местного производства, снижение безработицы, расширение экспортного потенциала.

"Мы оказываем большое внимание развитию сектора АПК. В дальнейшем наша аграрная политика будет основана на применении самых современных технологий и достижений науки", - отметил он.

Госинвестиции в создание Region Agropark составили 35 млн манатов. В агропарке ежегодно планируется производство продукции АПК на 600 млн манатов.

Н.Аббасова

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Тэги: АГРОПАРКИ, ПРОДБЕЗОПАСНОСТЬ, РОЛЬ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]