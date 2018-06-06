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Финансы 06.06.2018 12:12

Банки в Азербайджане увеличили в январе-апреле число банкоматов на 1%

Количество банкоматов, установленных банками в Азербайджане, на 1 мая 2018 года составляет 2,467 тыс. единиц, что на 1,1% больше показателя на конец 2017 года, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Центральном банке Азербайджана (ЦБА).

Согласно данным ЦБА, на 1 мая 2018 года в Баку установлено 1,325 тыс. банкоматов (рост на 0,8%), в регионах - 1,142 тыс. банкоматов (рост на 1,5%).

По данным ЦБА, в январе-апреле 2018 года тенденция сокращения числа pos-терминалов, установленных на объектах торговли и услуг на территории республики, прекратилась и наблюдается незначительный рост. В частности, на 1 мая 2018 года их численность составляет 65,262 тыс. единиц (рост за январь-апрель на 0,1%).

При этом в Баку имеется 36,899 тыс. pos-терминалов (рост на 0,2%), в регионах – 28,363 тыс. (спад на 0,06%).

В объектах розничной торговли установлено 63,988 тыс. или 98% всех pos-терминалов.

Б.Рустамбеков

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
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Тэги: БАНКИ, ТЕРМИНАЛЫ, БАНКОМАТЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]