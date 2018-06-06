Ратифицирован договор о стратегическом партнерстве России с Туркменистаном

Госдума в среду ратифицировала договор между РФ и Туркменистаном о стратегическом партнерстве.

Договор, подписанный в Ашхабаде 2 октября 2017 года, устанавливает, что долгосрочные и стабильные отношения стратегического партнерства между РФ и Туркменистаном базируются на принципах взаимного уважения суверенитета и территориальной целостности, невмешательства во внутренние дела друг друга, равенства и взаимной выгоды, мирного сосуществования и взаимного доверия.

Стратегическое партнерство сторон нацелено на расширение сотрудничества в политической, экономической и гуманитарной сферах, на создание благоприятных условий для обеспечения взаимной безопасности, противодействия глобальным угрозам и вызовам, укрепления региональной стабильности, говорится в договоре.

РФ и Туркменистан через данный договор расширяют и углубляют сотрудничество в борьбе с терроризмом и иными проявлениями экстремизма, различными формами транснациональной организованной преступности, коррупцией, незаконным оборотом наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, оружия, контрабандой и незаконным вывозом культурных ценностей, другими проявлениями новых угроз и вызовов безопасности.