Курц заявил о необходимости вывести отношения России и ЕС из тупика

Федеральный канцлер Австрии Себастьян Курц заявил, что отношения России и ЕС необходимо вывести из тупика, передает в среду агентство "Блумберг".
"Отношения между ЕС и Россией зашли в тупик, и такое положение вещей не должно оставаться в среднесрочной и долгосрочной перспективе", - сказал он.
По его словам, в интересах России и ЕС "стремиться к сотрудничеству на нашем континенте". Также он заявил о необходимости сотрудничать по "горячим точкам", таким как Сирия и Украина.
Такие комментарии С.Курц дал после заседания правительства Австрии, проведенного в Брюсселе для подготовки к председательству в Совете ЕС.
"Это не меняет нашей позиции в отношении санкций, которые мы поддержали, но текущая обстановка (связанная с РФ - ИФ) далека от удовлетворительной", - цитирует агентство С.Курца.
Канцлер отметил, что нацелен на продолжение взаимодействия с Москвой и на "использование каналов для диалога и на попытки шаг за шагом приближаться друг к другу". При этом он признал, что параллельно с этим должна быть "необходимая реакция на поведение России".
Президент России Владимир Путин накануне посетил Австрию и провел переговоры с руководством этой страны.
Новый посол Перу в Баку вручила копии верительных грамот главе МИД Азербайджана
Азербайджан избран в состав Межправительственного комитета ЮНЕСКО по защите нематериального культурного наследия
Нефть дешевеет на данных о росте запасов в США, цена Brent упала до $74,9 за баррель
Пакистан хочет наладить прямое авиасообщение с Азербайджаном
Президент Азербайджана подписал указ об обеспечении деятельности министерства культуры
Три группы туристов из Германии, Польши и Франции заблудились в тумане на Эльбрусе
В тушении крупного пожара в центре Лондона принимают участие около 100 пожарных
Пожар уничтожил 25 га гранатовых садов и зерновых площадей в Гейчайском районе Азербайджана – СМИ
Президент Алиев выделил 3 млн манатов на строительство нового жилого дома в городе Геранбой
ИВ города Нафталан получит 3 млн манатов на строительство детского сада
Документарные операции - надежность бизнеса
Али Дашдемиров: Самые дикие на первый взгляд идеи, могут стать лучшим твоим результатом
Додон: Молдова сделает все возможное, чтобы стать участником проектов, инициированных Азербайджаном
В Баку прошел круглый стол, посвященный Международному дню русского языка
В Азербайджане прошла Торжественная церемония чествования победителей республиканской Олимпиады по русскому языку. Фоторепортаж
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
2016 год станет новым этапом развития российско-азербайджанских отношений
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»