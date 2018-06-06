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СНГ 06.06.2018 16:45

Курц заявил о необходимости вывести отношения России и ЕС из тупика

Федеральный канцлер Австрии Себастьян Курц заявил, что отношения России и ЕС необходимо вывести из тупика, передает в среду агентство "Блумберг".

"Отношения между ЕС и Россией зашли в тупик, и такое положение вещей не должно оставаться в среднесрочной и долгосрочной перспективе", - сказал он.

По его словам, в интересах России и ЕС "стремиться к сотрудничеству на нашем континенте". Также он заявил о необходимости сотрудничать по "горячим точкам", таким как Сирия и Украина.

Такие комментарии С.Курц дал после заседания правительства Австрии, проведенного в Брюсселе для подготовки к председательству в Совете ЕС.

"Это не меняет нашей позиции в отношении санкций, которые мы поддержали, но текущая обстановка (связанная с РФ - ИФ) далека от удовлетворительной", - цитирует агентство С.Курца.

Канцлер отметил, что нацелен на продолжение взаимодействия с Москвой и на "использование каналов для диалога и на попытки шаг за шагом приближаться друг к другу". При этом он признал, что параллельно с этим должна быть "необходимая реакция на поведение России".

Президент России Владимир Путин накануне посетил Австрию и провел переговоры с руководством этой страны.

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Тэги: ЕС, АВСТРИЯ, РОССИЯ, ОТНОШЕНИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]