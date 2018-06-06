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Внешняя политика 06.06.2018 15:10

Глава МИД Азербайджана принял посла Сербии в связи с завершением дипмиссии в Баку

Министр иностранных дел Азербайджана Эльмар Мамедъяров принял в среду посла Сербии Небойшу Родича в связи с завершением его дипломатической миссии в Баку.

«Стороны выразили удовлетворение текущим уровнем развития отношений между Азербайджаном и Сербией и высоким уровнем политического диалога между двумя странами. Э.Мамедъяров высоко оценил усилия Н.Родича в развитии дружеских и партнерских отношений стратегического характера между двумя странами», - сообщает пресс-служба МИД Азербайджана

Глава МИД также пожелал Н.Родичу успехов в его дальнейшей деятельности.

Н.Аббасова

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Тэги: СЕРБИЯ, ПОСОЛ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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