Глава МИД Азербайджана принял посла Сербии в связи с завершением дипмиссии в Баку

Министр иностранных дел Азербайджана Эльмар Мамедъяров принял в среду посла Сербии Небойшу Родича в связи с завершением его дипломатической миссии в Баку.

«Стороны выразили удовлетворение текущим уровнем развития отношений между Азербайджаном и Сербией и высоким уровнем политического диалога между двумя странами. Э.Мамедъяров высоко оценил усилия Н.Родича в развитии дружеских и партнерских отношений стратегического характера между двумя странами», - сообщает пресс-служба МИД Азербайджана

Глава МИД также пожелал Н.Родичу успехов в его дальнейшей деятельности.

Н.Аббасова