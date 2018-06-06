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Внешняя политика 06.06.2018 15:33

Азербайджан улучшил позиции в Global Peace Index - доклад

Уровень миролюбия в 92 странах за минувший год ухудшился, тогда как его улучшение зафиксировано в 71 стране – это худший показатель за последние четыре года, отмечается в ежегодном "Глобальном индексе миролюбия" (Global Peace Index 2017), обнародованном Лондонским институтом экономики и мира в среду.

Согласно ему, средний для мира индекс негативно вырос за год на 0,27% – примерно, до 2,1025 по шкале, где лучший показатель по-прежнему у Исландии – 1,096, худший – по-прежнему у Сирии – 3,6.

Азербайджан в рейтинге занимает 132-ое место и за год позиции страны улучшились на две строчки (индекс – 2,426).

Среди постсоветских стран лучшие показатели у Молдовы и Казахстана – соответственно 64-е и 70-е места, за которыми на 101-м и 102-м местах идут Беларусь и Грузия. У Армении - 120-е место, Украины – 152-ое, у России – 154-ое.

Самым доброжелательным и мирным регионом вновь признана Европа, однако и в ней с 2008 года в 61% стран произошло ухудшение показателей, в частности, ни одна скандинавская страна не стала более мирной с того времени.

В десятку наиболее миролюбивых стран вошли Исландия, Новая Зеландия, Австрия, Португалия, Дания, Канада, Чехия, Сингапур, Япония и Ирландия, у которой индекс составляет 1,393. По сравнению с прошлым годом Австрия обошла Португалию, Сингапур поднялся на три позиции, обойдя Японию, а Ирландия – на две, тогда как Словения и Швейцария покинули десятку, опустившись соответственно на 11 и 12 места.

США в рейтинге миролюбия 2018 года находятся на 121-м месте в конце группы стран со "средним" уровнем миролюбия 2,3.

Замыкают список из 163 стран Ирак, который обошел Южный Судан, Афганистан и Сирию.

Социологи при составлении рейтинга анализируют следующие показатели: политическая предсказуемость, экономическая стабильность, ситуация с правами человека, степень сплоченности общества, уровень террористической угрозы.

А.Азизов

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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, МИРОЛЮБИЕ, ИНДЕКС

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]