Азербайджан улучшил позиции в Global Peace Index - доклад

Уровень миролюбия в 92 странах за минувший год ухудшился, тогда как его улучшение зафиксировано в 71 стране – это худший показатель за последние четыре года, отмечается в ежегодном "Глобальном индексе миролюбия" (Global Peace Index 2017), обнародованном Лондонским институтом экономики и мира в среду.
Согласно ему, средний для мира индекс негативно вырос за год на 0,27% – примерно, до 2,1025 по шкале, где лучший показатель по-прежнему у Исландии – 1,096, худший – по-прежнему у Сирии – 3,6.
Азербайджан в рейтинге занимает 132-ое место и за год позиции страны улучшились на две строчки (индекс – 2,426).
Среди постсоветских стран лучшие показатели у Молдовы и Казахстана – соответственно 64-е и 70-е места, за которыми на 101-м и 102-м местах идут Беларусь и Грузия. У Армении - 120-е место, Украины – 152-ое, у России – 154-ое.
Самым доброжелательным и мирным регионом вновь признана Европа, однако и в ней с 2008 года в 61% стран произошло ухудшение показателей, в частности, ни одна скандинавская страна не стала более мирной с того времени.
В десятку наиболее миролюбивых стран вошли Исландия, Новая Зеландия, Австрия, Португалия, Дания, Канада, Чехия, Сингапур, Япония и Ирландия, у которой индекс составляет 1,393. По сравнению с прошлым годом Австрия обошла Португалию, Сингапур поднялся на три позиции, обойдя Японию, а Ирландия – на две, тогда как Словения и Швейцария покинули десятку, опустившись соответственно на 11 и 12 места.
США в рейтинге миролюбия 2018 года находятся на 121-м месте в конце группы стран со "средним" уровнем миролюбия 2,3.
Замыкают список из 163 стран Ирак, который обошел Южный Судан, Афганистан и Сирию.
Социологи при составлении рейтинга анализируют следующие показатели: политическая предсказуемость, экономическая стабильность, ситуация с правами человека, степень сплоченности общества, уровень террористической угрозы.
А.Азизов
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