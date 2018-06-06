Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9916 RUR   0.0274 GBR   2.2779 TRY   0.3701

Цена на нефть

    $/bbl WTI   65.52 Brent   75.38

Погода в Баку

  ночь день Сегодня 19° 30° Завтра 18° 29° 9 Июн 17° 26° 10 Июн 16° 25°

Дальнее зарубежье 06.06.2018 19:45

Стартап Kitty Hawk показал прототип персонального летательного аппарата

Калифорнийский стартап Kitty Hawk, созданный и поддерживаемый соучредителем Google и главой Alphabet Ларри Пейджем, показал итоговый прототип персонального флаера - сверхлегкого летательного аппарата на электрической тяге для отдыха и развлечений.

На сайте стартапа в среду появились фотографии, видео и описание Kitty Hawk Flyer, который похож на крупный дрон.

Одноместный аппарат поднимают в воздух 10 независимых винтовых двигателей. Пока аккумулятор флаера обеспечивает полет в течение 12-20 минут на высоте от одного до трех метров со скоростью 20 миль в час (32 км/ч). Приземляется он на воду.

О первом варианте Kitty Hawk Flyer в начале 2017 года писала газет The New York Times. Тогда кресло пилота еще окружала защитная сетка, а сам аппарат был больше похож на гидроцикл с крыльями

В марте текущего года Kitty Hawk сообщил о строительстве и испытаниях автономного летающего такси Cora в Новой Зеландии. Ожидается, что двухместное такси Cora станет частью транспортной системы и будет продаваться компаниям и автопаркам, а не отдельным людям.

Не менее десятка других компаний по всему миру, включая Airbus и Uber, пытаются создать собственные транспортные средства, которые позволят перемещаться над поверхностью дорог, избегая пробок.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: США, ФЛАЕР, ПРОТОТИП

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2018
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]