МВД Азербайджана направит более 3 млн манатов на закупку автомобильных запчастей для полицейских машин

Главное управление материально-технического обеспечения МВД Азербайджана заключило контракт на закупку автомобильных запасных частей, шин и аккумуляторов для автомобилей различных марок, находящихся в эксплуатации у органов полиции, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в министерстве экономики.
"Контракт заключен с ООО Muravto", - отметили в ведомстве.
Стоимость контракта составляет 3 млн 300,48 тыс. манатов.
Б.Рустамбеков
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