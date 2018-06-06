МВД Азербайджана направит более 3 млн манатов на закупку автомобильных запчастей для полицейских машин

Главное управление материально-технического обеспечения МВД Азербайджана заключило контракт на закупку автомобильных запасных частей, шин и аккумуляторов для автомобилей различных марок, находящихся в эксплуатации у органов полиции, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в министерстве экономики.

"Контракт заключен с ООО Muravto", - отметили в ведомстве.

Стоимость контракта составляет 3 млн 300,48 тыс. манатов.

Б.Рустамбеков