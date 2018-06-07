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Регион 07.06.2018 16:30

В ЕС обеспокоены преследованием правозащитников, журналистов и парламентариев в Турции

В ЕС призвали Турцию обеспечить находящихся в заключении правозащитников, журналистов, парламентариев, судей, прокуроров и ученых правом на справедливое расследование и процесс на основе принципа презумпции невиновности и в соответствии с Европейской конвенцией о правах человека, говорится в заявлении Европейской внешнеполитической службы.

"Власти Турции - страны-кандидата на вступление в ЕС и члена Совета Европы - должны обеспечить право на справедливое расследование, законный процесс на основе принципа презумпции невиновности и в соответствии с Европейской конвенцией о правах человека и прецедентным правом Европейского суда по правам человека", - говорится в документе, распространенном в четверг.

"Конкретные и долгосрочные улучшения в области верховенства права, независимой судебной системы и основных свобод остаются важными для развития двусторонних отношений между ЕС и Турцией", - подчеркнул представитель ЕВС.

Речь идет о находящихся в заключении главе Amnesty International в Турции Танере Киличе, правозащитнике Османе Кавале, а также других заключенных.

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Тэги: ЕС, ТУРЦИЯ, ПРАВОЗАЩИТНИКИ, ЗАКЛЮЧЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]