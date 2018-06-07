В ЕС обеспокоены преследованием правозащитников, журналистов и парламентариев в Турции

В ЕС призвали Турцию обеспечить находящихся в заключении правозащитников, журналистов, парламентариев, судей, прокуроров и ученых правом на справедливое расследование и процесс на основе принципа презумпции невиновности и в соответствии с Европейской конвенцией о правах человека, говорится в заявлении Европейской внешнеполитической службы.
"Власти Турции - страны-кандидата на вступление в ЕС и члена Совета Европы - должны обеспечить право на справедливое расследование, законный процесс на основе принципа презумпции невиновности и в соответствии с Европейской конвенцией о правах человека и прецедентным правом Европейского суда по правам человека", - говорится в документе, распространенном в четверг.
"Конкретные и долгосрочные улучшения в области верховенства права, независимой судебной системы и основных свобод остаются важными для развития двусторонних отношений между ЕС и Турцией", - подчеркнул представитель ЕВС.
Речь идет о находящихся в заключении главе Amnesty International в Турции Танере Киличе, правозащитнике Османе Кавале, а также других заключенных.
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