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ТЭК 07.06.2018 15:48

Первая нитка "Турецкого потока" заработает в 2019г, 2-я - должна пойти в Болгарию через Турцию

Поставки российского газа в Турцию по первой нитке "Турецкого потока" начнутся до конца 2019 года, заявил зампред правления "Газпрома" Александр Медведев на пресс-конференции в четверг.

"Поставки начнутся до конца 2019 года, точная дата зависит не только от реализации морского участка, но и от готовности турецкой газораспределительной системы. 100-процентно - в 2019 году - в этом нет сомнений никаких", - сказал он.

Комментируя желание Болгарии принять вторую нитку "Турецкого потока" сразу из Черного моря, а не через Турцию, он сказал, что этот комментарий "отражает сожаление болгарской стороны из-за отмены проекта "Южный поток".

Он напомнил, что этот вопрос был поднят "спустя очень короткое время после межправительственного протокола с турецкой стороной о сухопутной части второй нитки "Турецкого потока", где каждая сторона взяла определенные обязательства".

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Тэги: РОССИЯ, ТУРЦИЯ, ГАЗ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]