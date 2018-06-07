Глава Минэнерго Азербайджана возглавил Азербайджанский национальный нефтяной комитет

Министр энергетики Азербайджана Парвиз Шахбазов избран новым председателем Азербайджанского национального нефтяного комитета (АННК), сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в АННК.

«Очередное заседание АННК состоялось в Баку в четверг под председательством первого вице-президента компании SOCAR (Госнефтекомпания Азербайджана, ГНКАР) Хошбахта Юсифзаде. В ходе заседания был выбран новый председатель Комитета и Совет правления АННК из 19 человек. Новым председателем комитета стал глава Минэнерго Азербайджана Парвиз Шахбазов», - отметили в комитете.

Общественное объединение «Азербайджанский национальный нефтяной комитет» учреждено в 2005 году, и в том же году на Конгрессе в Йоханнесбурге стал членом Всемирного нефтяного совета (WPC).

WPC - некоммерческая организация, аккредитованная при ООН, целью которой является обеспечение глобальной площадки для обсуждения ключевых вопросов нефтяной и газовой промышленности ВНС был основан в г. Лондоне в 1933 г. Членами ВНС являются 65 стран мира, представляющих 96% общемирового производства и потребления нефти и газа.

Н.Аббасова