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ТЭК 07.06.2018 17:13

Глава Минэнерго Азербайджана возглавил Азербайджанский национальный нефтяной комитет

Министр энергетики Азербайджана Парвиз Шахбазов избран новым председателем Азербайджанского национального нефтяного комитета (АННК), сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в АННК.

«Очередное заседание АННК состоялось в Баку в четверг под председательством первого вице-президента компании SOCAR (Госнефтекомпания Азербайджана, ГНКАР) Хошбахта Юсифзаде. В ходе заседания был выбран новый председатель Комитета и Совет правления АННК из 19 человек. Новым председателем комитета стал глава Минэнерго Азербайджана Парвиз Шахбазов», - отметили в комитете.

Общественное объединение «Азербайджанский национальный нефтяной комитет» учреждено в 2005 году, и в том же году на Конгрессе в Йоханнесбурге стал членом Всемирного нефтяного совета (WPC).

WPC - некоммерческая организация, аккредитованная при ООН, целью которой является обеспечение глобальной площадки для обсуждения ключевых вопросов нефтяной и газовой промышленности ВНС был основан в г. Лондоне в 1933 г. Членами ВНС являются 65 стран мира, представляющих 96% общемирового производства и потребления нефти и газа.

Н.Аббасова

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Тэги: АННК, ПРЕДСЕДАТЕЛЬ, ВЫБОРЫ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]