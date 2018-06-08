Омбудсмен Киргизии Кубат Оторбаев обратился в Генеральную прокуратуру республики с просьбой не высылать на родину задержанного в Бишкеке казахстанского блогера Муратбека Тунгишбаева, который просит политического убежища.

В обращении омбудсмена, которым располагает "Интерфакс", говорится, что К.Оторбаев считает выдачу казахстанского блогера незаконной и необоснованной, так как преступления, в которых его обвиняют на родине, не являются таковыми в Киргизии.

По версии Генпрокуратуры Казахстана, М.Тунгишбаев подозревается в участии в запрещенном на территории республики движении "Демократический выбор Казахстана" (ДВК), созданном сбежавшим из страны экс-главой "БТА банка" Мухтаром Аблязовым.

"Однако движение ДВК на территории Киргизии не признано экстремистским, в связи с чем принципиально невозможно образование какого-либо состава преступления в связи с деятельностью М.Тунгишбаева на территории Киргизии, даже если он и взаимодействовал с этим движением", - считает К.Оторбаев.

По его словам, с 2014 года М.Тунгишбаев не бывал в Казахстане, проживает в Бишкеке, таким образом, описанные следствием его действия, если они и имели место, могли быть совершены им только на территории Киргизии.

Он сообщил, 15 мая М.Тунгишбаев обратился в Государственную службу миграции Киргизии за получением статуса беженца.

"Согласно закону Киргизии о беженцах, беженец не может быть возвращен против воли в страну, которую он покинул из-за опасений стать жертвой преследований по признаку политических убеждений. Существуют серьезные основания полагать, что уголовное преследование М.Тунгишбаева властями Казахстан является частью политических преследований", - заявил К.Оторбаев.

Он также считает, что выдача М.Тунгишбаева противоречит международным нормам, составляющим часть национального законодательства Киргизии.

10 мая сотрудники Государственного комитета национальной безопасности (ГКНБ) Киргизии задержали гражданина Казахстана М.Тунгишбаева по подозрению в принадлежности к движению "Демократический выбор Казахстана". Задержание и обыск в его квартире произведен на основании постановления суда города Алматы. В настоящее время М.Тунгишбаев находится в Бишкекском СИЗО.