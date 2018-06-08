Проверки, проведенные специалистами Россельхознадзора в Турции, дают основания полагать, что Турция поставляла в РФ яблоки из стран, подпавших под российское продовольственное эмбарго, следует из сообщения Россельхознадзора.
Служба отмечает, что российские специалисты с 28 мая по 2 июня вместе с сотрудниками Национальной организации по карантину и защите растений Турции проинспектировали 24 крупнейших предприятия по выращиванию и хранению яблок в районах Nigde, Karaman, Isparta, Egirdir, Isparta. "На момент инспекции на складах этих предприятий обнаружено 3,5 тыс. тонны яблок урожая 2017 года, которые предназначены для внутреннего потребления на территории Турции. При этом яблоки, предназначенных для экспорта в Россию, в хранилищах не выявлены", - говорится в сообщении.
Сразу после инспектирования турецкая сторона резко сократила поставки яблок в Россию. При этом до визита специалистов Россельхознадзора в РФ морским транспортом было поставлено порядка 38 тыс. тонн свежих яблок.
"Сложившаяся ситуация свидетельствует о возможных поставках из Турции продукции из стран, в отношении которых действуют временные ограничения, установленные президентом и правительством РФ (продовольственное эмбарго, действует с 7 августа 2014 года - ИФ)", - говорится в сообщении.
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