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Регион 08.06.2018 20:30

Иранскую проблему трамповскими методами не решить, отмечает вице-президент Бундестага

В Берлине считают, что решить проблему Ирана через односторонние шаги, как это делают США, невозможно, заявил вице-президент Бундестага Томас Опперманн.

"Решений по Ирану не добиться, осуществляя такие односторонние шаги, как делает господин Дональд Трамп", - сказал он на встрече с председателем Государственной Думы Вячеславом Володиным.

Говоря о положении дел в Сирии, он отметил, что Россия должна играть ключевую роль при послевоенном восстановлении страны.

"В Германии есть беженцы, которые хотят вернуться в Сирию, у них будет такая возможность, только если будут нами предоставлены финансовые средства, если можно будет восстановить страну, а для этого необходима политическая стабильность", - отметил политик.

"Для нас является важным, чтобы Россия оказала здесь поддержку", - подчеркнул вице-президент Бундестага.

"Также важно снизить обеспокоенность Израиля в связи с размещением проиранских сил в Сирии вблизи границ Израиля", - отметил он, добавив, что в Берлине рады частым контактам и особым отношениям президента РФ и премьера Израиля.

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Тэги: РОССИЯ, ФРГ, ИРАН, СИРИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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