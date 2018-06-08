Иранскую проблему трамповскими методами не решить, отмечает вице-президент Бундестага

В Берлине считают, что решить проблему Ирана через односторонние шаги, как это делают США, невозможно, заявил вице-президент Бундестага Томас Опперманн.

"Решений по Ирану не добиться, осуществляя такие односторонние шаги, как делает господин Дональд Трамп", - сказал он на встрече с председателем Государственной Думы Вячеславом Володиным.

Говоря о положении дел в Сирии, он отметил, что Россия должна играть ключевую роль при послевоенном восстановлении страны.

"В Германии есть беженцы, которые хотят вернуться в Сирию, у них будет такая возможность, только если будут нами предоставлены финансовые средства, если можно будет восстановить страну, а для этого необходима политическая стабильность", - отметил политик.

"Для нас является важным, чтобы Россия оказала здесь поддержку", - подчеркнул вице-президент Бундестага.

"Также важно снизить обеспокоенность Израиля в связи с размещением проиранских сил в Сирии вблизи границ Израиля", - отметил он, добавив, что в Берлине рады частым контактам и особым отношениям президента РФ и премьера Израиля.