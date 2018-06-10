Лидеры стран ШОС констатируют неустойчивость в мировой экономике

Лидеры государств Шанхайской организации сотрудничества отмечают, что ситуация в мировой экономике по-прежнему неустойчива, возрастают риски, связанные с обострением конфликтов в ряде регионов.

Главы государств на саммите в Циндао подписали итоговую декларацию, в которой отметили, что мир переживает период крупных перемен и серьезных перенастроек.

"Одновременно усиливаются факторы нестабильности и неопределенности, ситуация в мировой экономике, несмотря на позитивные сдвиги, остается неустойчивой", - отметили лидеры в декларации.

Главы государств подчеркивают, что процесс экономической глобализации "сталкивается с ростом односторонних протекционистских мер и других вызовов международной торговли, возрастают риски, связанные с обострением конфликтов в ряде регионов, резким ростом угроз терроризма, незаконного оборота наркотиков и организованной преступности, эпидемий инфекционных заболеваний, климатических изменений".

"Противодействие этим глобальным вызовам требует срочной выработки коллективных и эффективных подходов мирового сообщества", - отметили главы государств.