Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   2.0074 RUR   0.0273 GBR   2.2824 TRY   0.3788

Цена на нефть

    $/bbl WTI   64.73 Brent   75.36

Погода в Баку

  ночь день Сегодня 17° 27° Завтра 18° 28° 12 Июн 17° 24° 13 Июн 17° 27°

Дальнее зарубежье 10.06.2018 11:38

Лидеры стран ШОС констатируют неустойчивость в мировой экономике

Лидеры государств Шанхайской организации сотрудничества отмечают, что ситуация в мировой экономике по-прежнему неустойчива, возрастают риски, связанные с обострением конфликтов в ряде регионов.

Главы государств на саммите в Циндао подписали итоговую декларацию, в которой отметили, что мир переживает период крупных перемен и серьезных перенастроек.

"Одновременно усиливаются факторы нестабильности и неопределенности, ситуация в мировой экономике, несмотря на позитивные сдвиги, остается неустойчивой", - отметили лидеры в декларации.

Главы государств подчеркивают, что процесс экономической глобализации "сталкивается с ростом односторонних протекционистских мер и других вызовов международной торговли, возрастают риски, связанные с обострением конфликтов в ряде регионов, резким ростом угроз терроризма, незаконного оборота наркотиков и организованной преступности, эпидемий инфекционных заболеваний, климатических изменений".

"Противодействие этим глобальным вызовам требует срочной выработки коллективных и эффективных подходов мирового сообщества", - отметили главы государств.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: ШОС, ЭКОНОМИКА, КОММЮНИКЕ


Похожие новости


Китай поддерживает расширение экономического сотрудничества в рамках ШОС

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2018
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]