Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   2.0057 RUR   0.0273 GBR   2.2803 TRY   0.3804

Цена на нефть

    $/bbl WTI   64.73 Brent   75.36

Погода в Баку

  ночь день Сегодня 18° 28° Завтра 17° 24° 14 Июн 16° 26° 15 Июн 18° 28°

Дальнее зарубежье 11.06.2018 17:27

Прокуратура Мюнхена обвинила Audi в фальсификации данных о выбросах

Прокуратура Мюнхена обвинила автомобилестроительный концерн Audi, входящий в группу Volkswagen (VW), в фальсификации данных о вредных выбросах двигателей.

В понедельник в домах гендиректора Audi Руперта Штадлера и одного из членов совета директоров Audi прошли обыски, говорится в сообщении прокуратуры.

Вместе с тем, по данным немецкой газеты Bild am Sonntag, Федеральное управление по вопросам транспортных средств (KBA) Германии обнаружило в пять незаконных программных функций Daimler, которые способствовали манипулированию данными о вредных выбросах. Теперь KBA ведет расследование с целью понять, использовались ли эти функции во всех автомобилях Daimler с дизельными двигателями.

Дизельному скандалу уже почти три года, а его последствия по-прежнему оказывают существенное влияние на автопроизводителей в Германии и других странах. В результате инициированных властями США в сентябре 2015 года расследований Volkswagen вынужден был признать, что во всем мире было продано 11 млн автомобилей, на которые было установлено программное обеспечение, позволявшее манипулировать тестами на соответствие двигателей экологическим стандартам. В действительности загрязнение отработанными газами дизельных автомобилей VW в 40 раз превышало допустимые нормы.

В Германии ведутся сразу три уголовных разбирательства в связи с нарушениями Volkswagen, и Audi является фигурантом во всех трех.

Акции Audi подешевели на 0,5% на торгах во Франкфурте в понедельник, бумаги Volkswagen слабо меняются в цене, курс акций Daimler упал почти на 2%.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: ГЕРМАНИЯ, AUDI, DAIMLER, ДИЗЕЛЬГЕЙТ


Похожие новости


Audi отзывает 1,16 млн автомобилей из-за проблемы с электронасосом системы охлаждения Audi с 1 сентября заменит больше половины членов правления Audi признала проблемы с дизельными двигателями в 2,1 млн автомобилей

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2018
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]