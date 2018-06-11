Прокуратура Мюнхена обвинила Audi в фальсификации данных о выбросах

Прокуратура Мюнхена обвинила автомобилестроительный концерн Audi, входящий в группу Volkswagen (VW), в фальсификации данных о вредных выбросах двигателей.

В понедельник в домах гендиректора Audi Руперта Штадлера и одного из членов совета директоров Audi прошли обыски, говорится в сообщении прокуратуры.

Вместе с тем, по данным немецкой газеты Bild am Sonntag, Федеральное управление по вопросам транспортных средств (KBA) Германии обнаружило в пять незаконных программных функций Daimler, которые способствовали манипулированию данными о вредных выбросах. Теперь KBA ведет расследование с целью понять, использовались ли эти функции во всех автомобилях Daimler с дизельными двигателями.

Дизельному скандалу уже почти три года, а его последствия по-прежнему оказывают существенное влияние на автопроизводителей в Германии и других странах. В результате инициированных властями США в сентябре 2015 года расследований Volkswagen вынужден был признать, что во всем мире было продано 11 млн автомобилей, на которые было установлено программное обеспечение, позволявшее манипулировать тестами на соответствие двигателей экологическим стандартам. В действительности загрязнение отработанными газами дизельных автомобилей VW в 40 раз превышало допустимые нормы.

В Германии ведутся сразу три уголовных разбирательства в связи с нарушениями Volkswagen, и Audi является фигурантом во всех трех.

Акции Audi подешевели на 0,5% на торгах во Франкфурте в понедельник, бумаги Volkswagen слабо меняются в цене, курс акций Daimler упал почти на 2%.