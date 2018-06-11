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Регион 11.06.2018 16:55

Лидер оппозиционной партии задержан в Тбилиси

Лидер оппозиционной партии "Единое национальное движение" (ЕНД) Ника Мелиа задержан в понедельник в Тбилиси на проспекте Руставели сотрудниками патрульной полиции, сообщают грузинские СМИ.

По информации СМИ, вместе с Н.Мелиа задержаны еще несколько членов ЕНД и участников акции протеста перед зданием парламента.

Сообщается, что задержание произошло после того, как участники акции возмутились действиями полиции, которая приступила к демонтажу установленных перед зданием парламента палаток и вступили в словесную перепалку с полицейскими.

Утром в понедельник сообщалось, что сотрудники полиции убрали с проезжей части проспекта Руставели в Тбилиси три палатки, установленные накануне участниками акции протеста.

Находившиеся в палатках организаторы акции не оказали сопротивления полиции. Позже полицейские за административное правонарушение задержали троих, а затем еще нескольких активистов акции.

В эти минуты полицейские демонтируют палатки на проспекте Руставели.

Ранее организатор акции Заза Саралидзе заявил журналистам, что, несмотря на давление со стороны властей, он продолжит акции протеста у здания парламента.

В декабре 2017 года в массовой драке старшеклассников в Тбилиси были убиты двое подростков. На основании материалов следствия Тбилисский государственный суд не установил убийцу 16-летнего Давида Саралидзе, что вызвало акции протеста, в результате которых подал в отставку главный прокурор Ираклий Шотадзе. Под натиском протеста граждан в парламенте была создана временная следственная комиссия. Премьер-министр Грузии Георгий Квирикашвили встретился с З.Саралидзе и пообещал ему максимальное содействие в установлении личности убийцы его сына.

Изначально акции в поддержку требований З.Саралидзе проводили представители различных общественных и студенческих организаций, к ним присоединялись граждане, однако позже к акции решили присоединиться ряд оппозиционных партий во главе с ЕНД. После появления политиков на акции члены общественных движений отказались участвовать в ней.

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]