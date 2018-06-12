Парламент Азербайджана одобрил увеличение в 2 раза акцизов на производимые сигары

Милли Меджлис (парламент) Азербайджана на пленарном заседании во вторник одобрил поправки в Налоговый кодекс, предусматривающие увеличение в 2 раза акцизного налога на производимые в стране сигары, сообщает корреспондент агентства "Интерфакс-Азербайджан".
Согласно поправкам в статью 190-3.7 Кодекса, ставка акциза составит 20 манат на каждые 1 тыс. производимых сигар (в настоящее время - 10 манат).
Ранее глава бакинского офиса Всемирного банка Навид Хассан Нагви (Naveed Hassan Naqvi) заявил, что в Азербайджане одни из самых низких налогов на табак и табачные изделия. По его словам, в Турции налоги составляют 75% процентов стоимости сигарет, в Азербайджане на налоги приходится менее 10%. "Мы в этом году несколько раз представляли свои предложения в правительство и видим, что в министерствах налогов и здравоохранения имеется понимание в этом вопросе", - добавил менеджер по стране.
А.Азизов
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