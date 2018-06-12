Додон обсудил с послом Азербайджана вопрос увеличения товарооборота и проекты в Гагаузии

Президент Молдовы Игорь Додон и посол Азербайджана в Кишиневе Гудси Османов обсудили вопросы развития двустороннего сотрудничества.

"Обсудили с ним (с Г.Османовым – ИФ) ряд вопросов, касающихся двусторонних отношений, в том числе рост товарооборота, а также социальные программы, которые реализует в Гагаузской автономии азербайджанское правительство», - написал И.Додон на своей странице в соцсети Facebook.

В ходе встречи молдавский президент выступил за устойчивое развитие азербайджано-молдавских отношений.

"Я констатировал активизацию двусторонних контактов на всех уровнях и выступил за устойчивое развитие сотрудничества между нашими странами в областях, представляющих взаимный интерес", - отметил президент.

Ф.Исазаде