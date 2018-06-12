Спикер парламента Армении обсудил с послом США предстоящие выборы

Внеочередные парламентские выборы в Армении должны соответствовать демократическим стандартам, заявил спикер парламента Армении Ара Баблоян на встрече с послом США Ричардом Милсом.
"Необходимо совместными силами разработать и внедрить такие механизмы, чтобы ожидающиеся выборы соответствовали демократическим стандартам и были приемлемы для общества", - сказал А.Баблоян на встрече с послом в Ереване во вторник.
Как сообщает пресс-служба парламента, в свою очередь, Р.Милс заявил о важности разрешения внутриполитического кризиса "законным путем, в атмосфере взаимопонимания".
"Согласно новой Конституции Армении, парламент продолжает иметь важную роль и в этот важный для истории Армении этап я готов работать с вами и другими руководителями", - отметил посол США.
На прошлой неделе парламент Армении проголосовал за новую программу правительства во главе с премьером Николом Пашиняном. Представляя программу, премьер-министр Армении заявил, что внеочередные парламентские выборы в республике будут организованы в течение одного года. По его словам, цель внеочередных выборов - смена путем избирательного процесса сформированной "путем фальсификаций" законодательной власти.
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