Спикер парламента Армении обсудил с послом США предстоящие выборы

Внеочередные парламентские выборы в Армении должны соответствовать демократическим стандартам, заявил спикер парламента Армении Ара Баблоян на встрече с послом США Ричардом Милсом.

"Необходимо совместными силами разработать и внедрить такие механизмы, чтобы ожидающиеся выборы соответствовали демократическим стандартам и были приемлемы для общества", - сказал А.Баблоян на встрече с послом в Ереване во вторник.

Как сообщает пресс-служба парламента, в свою очередь, Р.Милс заявил о важности разрешения внутриполитического кризиса "законным путем, в атмосфере взаимопонимания".

"Согласно новой Конституции Армении, парламент продолжает иметь важную роль и в этот важный для истории Армении этап я готов работать с вами и другими руководителями", - отметил посол США.

На прошлой неделе парламент Армении проголосовал за новую программу правительства во главе с премьером Николом Пашиняном. Представляя программу, премьер-министр Армении заявил, что внеочередные парламентские выборы в республике будут организованы в течение одного года. По его словам, цель внеочередных выборов - смена путем избирательного процесса сформированной "путем фальсификаций" законодательной власти.