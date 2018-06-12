Алиев и Эрдоган выразили уверенность в дальнейшем расширении связей между Баку и Анкарой

Президенты Азербайджана и Турции Ильхам Алиев и Реджеб Тайип Эрдоган обсудили во вторник в турецком Эскишехере вопросы двустороннего сотрудничества, сообщает сайт главы азербайджанского государства.
«В ходе встречи президенты отметили успешное развитие политических, экономических и других отношений между Азербайджаном и Турцией, подчеркнули значимость совместно реализуемых глобальных проектов, в том числе запуск Транс-Анатолийского газопровода (TANAP)»,- отмечается в информации.
И.Алиев и Р.Т.Эрдоган выразили уверенность в том, что азербайджано-турецкие отношения и в будущем будут укрепляться и расширяться.
Ф.Исазаде
Запуск TANAP способствует усилению Турции в качестве энергетического хаба - Эрдоган
Порошенко надеется на поставки газа Украине через TANAP
Главный тренер сборной Испании Лопетеги возглавит "Реал" после ЧМ-2018
Латвия вместе со Швецией будет претендовать на проведение зимних ОИ-2026
Музыкальный фестиваль в Баку - в топ-3 лучших опен-эйр лета в СНГ
Президент Алиев выделил 3,3 млн манатов на строительство автодороги на западе Азербайджана
Президент Азербайджана выделил 3,5 млн манатов на восстановление моста над рекой Гейчай
ЕС выделит свыше 13 млн евро на развитие регионов Азербайджана
Спикер парламента Армении обсудил с послом США предстоящие выборы
Правительство Ирана предупреждает КНДР о том, что Трамп может аннулировать достигнутое соглашение
Документарные операции - надежность бизнеса
Али Дашдемиров: Самые дикие на первый взгляд идеи, могут стать лучшим твоим результатом
Додон: Молдова сделает все возможное, чтобы стать участником проектов, инициированных Азербайджаном
Приятная новость от Банка Республика для сотрудников Вооруженных сил и Силовых структур.
Компания Bakcell поддержала мероприятия организованные посольством Великобритании
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
2016 год станет новым этапом развития российско-азербайджанских отношений
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»