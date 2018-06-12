Алиев и Эрдоган выразили уверенность в дальнейшем расширении связей между Баку и Анкарой

Президенты Азербайджана и Турции Ильхам Алиев и Реджеб Тайип Эрдоган обсудили во вторник в турецком Эскишехере вопросы двустороннего сотрудничества, сообщает сайт главы азербайджанского государства.

«В ходе встречи президенты отметили успешное развитие политических, экономических и других отношений между Азербайджаном и Турцией, подчеркнули значимость совместно реализуемых глобальных проектов, в том числе запуск Транс-Анатолийского газопровода (TANAP)»,- отмечается в информации.

И.Алиев и Р.Т.Эрдоган выразили уверенность в том, что азербайджано-турецкие отношения и в будущем будут укрепляться и расширяться.

Ф.Исазаде