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Внешняя политика 12.06.2018 21:40

Алиев и Эрдоган выразили уверенность в дальнейшем расширении связей между Баку и Анкарой

Президенты Азербайджана и Турции Ильхам Алиев и Реджеб Тайип Эрдоган обсудили во вторник в турецком Эскишехере вопросы двустороннего сотрудничества, сообщает сайт главы азербайджанского государства.

«В ходе встречи президенты отметили успешное развитие политических, экономических и других отношений между Азербайджаном и Турцией, подчеркнули значимость совместно реализуемых глобальных проектов, в том числе запуск Транс-Анатолийского газопровода (TANAP)»,- отмечается в информации.

И.Алиев и Р.Т.Эрдоган выразили уверенность в том, что азербайджано-турецкие отношения и в будущем будут укрепляться и расширяться.

Ф.Исазаде

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 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, ТУРЦИЯ, ПРЕЗИДЕНТЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]