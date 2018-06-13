Казахстан ратифицировал поправки в соглашение о сохранности секретной информации в рамках ОДКБ

Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев подписал закон "О ратификации протокола о внесении изменений в соглашение о взаимном обеспечении сохранности секретной информации в рамках Организации Договора о коллективной безопасности от 18 июня 2004 года", сообщила в среду пресс-служба главы государства.

Как сообщалось ранее, протокол был подписан в Москве 19 декабря 2012 года. Цель документа - определение порядка обеспечения защиты секретной информации сторон, передаваемой ОДКБ.

Протокол обеспечивает возможность расширения круга участников соглашения.

Поправками уточнена юрисдикция по отношению к лицу, допустившему разглашение информации. Лицо, допустившее несанкционированное разглашение секретной информации, находится под юрисдикцией государства, гражданином которого является. Кроме того, уточнен состав уполномоченных органов ОДКБ, выступающих основным звеном механизма реализации соглашения.

Прежняя редакция относила секретариат ОДКБ к компетентным органам. Изменениями предусмотрено отнесение секретариата и объединенного штаба ОДКБ к постоянно действующим органам.