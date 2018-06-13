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СНГ 13.06.2018 16:01

Экспертиза установила ущерб в 30 млн рублей от порчи картины Репина в Третьяковке

Размер ущерба картине Ильи Репина "Иван Грозный и сын его Иван" в Третьяковской галерее, повреждённой вандалом 25 мая, составляет не менее 30 млн. рублей, заявила в среду в Мосгорсуде представитель прокуратуры.

"Была проведена экспертиза, которая установила то, что на картине имеются множественные повреждения. Размер причинённого ущерба составляет не менее 30 млн. рублей", - сказала прокурор на заседании суда при рассмотрении жалобы на арест обвиняемого в порче картины.

Она добавила, что общая стоимость картины составляет около 730 млн. рублей.

В свою очередь сам обвиняемый Игорь Подпорин попросил суд отпустить его под домашний арест в московскую квартиру брата.

"По моему мнению, данная картина оскорбляет чувства верующих" - также отметил он в суде.

Замоскворецкий суд Москвы 29 мая по ходатайству следователя отправил И.Подпорина в следственный изолятор до 26 июля включительно.

37-летний уроженец Узбекистана И.Подпорин, долгое время проживавший в Воронежской области, был задержан 25 мая после того, как металлическим столбиком ограждения разбил стекло картины и повредил полотно "Иван Грозный и сын его Иван". Согласно видеоролику, который обнародовало МВД РФ, мужчина рассказал дознавателям, что приехал в музей специально посмотреть на картину, а перед нападением выпил водки в буфете Третьяковки.

В суде задержанный заявил, что давал ранее показания под давлением следствия и сотрудников музея, и попросил не верить тому, что о нем пишут и показывают. По его словам, он никогда не пил водку и тем более не пил ее в Третьяковке. Свой поступок И.Подпорин объяснил тем, что "возмутился содержанием картины", "потому что в картине всё ложь".

Следствие ужесточило обвинение И.Подпорину с части 1 на часть 2 статьи 243 УК РФ (уничтожение или повреждение объектов культурного наследия, совершенные в отношении особо ценных объектов культурного наследия народов РФ). В связи с этим уголовное дело было передано для дальнейшего расследования из отдела дознания в следственный отдел ОВД "Якиманка". Новое обвинение предусматривает наказание в виде как штрафа в сумме до 5 млн. рублей, так и до 6 лет заключения.

В пресс-службе музея сообщили, что картине нанесены серьезные повреждения, она изъята из постоянной экспозиции и перенесена в реставрационную мастерскую музея. Согласно материалам дела, представленным следователем в суде, ущерб, нанесенный "Третьяковке", оценивается более чем в 500 тыс. рублей.

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Тэги: РОССИЯ, ТРЕТЬЯКОВКА, КАРТИНА, УЩЕРБ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]