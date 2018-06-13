Экспертиза установила ущерб в 30 млн рублей от порчи картины Репина в Третьяковке

Размер ущерба картине Ильи Репина "Иван Грозный и сын его Иван" в Третьяковской галерее, повреждённой вандалом 25 мая, составляет не менее 30 млн. рублей, заявила в среду в Мосгорсуде представитель прокуратуры.
"Была проведена экспертиза, которая установила то, что на картине имеются множественные повреждения. Размер причинённого ущерба составляет не менее 30 млн. рублей", - сказала прокурор на заседании суда при рассмотрении жалобы на арест обвиняемого в порче картины.
Она добавила, что общая стоимость картины составляет около 730 млн. рублей.
В свою очередь сам обвиняемый Игорь Подпорин попросил суд отпустить его под домашний арест в московскую квартиру брата.
"По моему мнению, данная картина оскорбляет чувства верующих" - также отметил он в суде.
Замоскворецкий суд Москвы 29 мая по ходатайству следователя отправил И.Подпорина в следственный изолятор до 26 июля включительно.
37-летний уроженец Узбекистана И.Подпорин, долгое время проживавший в Воронежской области, был задержан 25 мая после того, как металлическим столбиком ограждения разбил стекло картины и повредил полотно "Иван Грозный и сын его Иван". Согласно видеоролику, который обнародовало МВД РФ, мужчина рассказал дознавателям, что приехал в музей специально посмотреть на картину, а перед нападением выпил водки в буфете Третьяковки.
В суде задержанный заявил, что давал ранее показания под давлением следствия и сотрудников музея, и попросил не верить тому, что о нем пишут и показывают. По его словам, он никогда не пил водку и тем более не пил ее в Третьяковке. Свой поступок И.Подпорин объяснил тем, что "возмутился содержанием картины", "потому что в картине всё ложь".
Следствие ужесточило обвинение И.Подпорину с части 1 на часть 2 статьи 243 УК РФ (уничтожение или повреждение объектов культурного наследия, совершенные в отношении особо ценных объектов культурного наследия народов РФ). В связи с этим уголовное дело было передано для дальнейшего расследования из отдела дознания в следственный отдел ОВД "Якиманка". Новое обвинение предусматривает наказание в виде как штрафа в сумме до 5 млн. рублей, так и до 6 лет заключения.
В пресс-службе музея сообщили, что картине нанесены серьезные повреждения, она изъята из постоянной экспозиции и перенесена в реставрационную мастерскую музея. Согласно материалам дела, представленным следователем в суде, ущерб, нанесенный "Третьяковке", оценивается более чем в 500 тыс. рублей.
Баку и Москва завершили I этап демаркации госграницы – МИД Азербайджана
Ракетные и артиллерийские соединения ВС Азербайджана выполнили практические стрельбы
Трамп снова обрушился с критикой на ОПЕК и высокие цены на нефть
Минналогов и МТСВТ будут сотрудничать в сфере контроля над автоперевозоками и ввозом в Азербайджан мобильной техники
Президент Алиев поздравил азербайджанский народ с праздником Рамазан
Инфантино надеется, что замена тренера до старта чм-2018 сыграет на руку сборной Испании
Бывший футболист "Реала" Йерро возглавил сборную Испании по футболу
Президент Алиев выделил 3,3 млн манатов на строительство автодороги на западе Азербайджана
Президент Азербайджана выделил 3,5 млн манатов на восстановление моста над рекой Гейчай
ЕС выделит свыше 13 млн евро на развитие регионов Азербайджана
Документарные операции - надежность бизнеса
Али Дашдемиров: Самые дикие на первый взгляд идеи, могут стать лучшим твоим результатом
Додон: Молдова сделает все возможное, чтобы стать участником проектов, инициированных Азербайджаном
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
2016 год станет новым этапом развития российско-азербайджанских отношений