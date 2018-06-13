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СНГ 13.06.2018 17:30

Путин призвал премьера Ливана не допустить падения товарооборота

России и Ливан должны сохранить позитивную динамику в товарообороте, несмотря на тревожные данные за первый квартал текущего года, заявил президент РФ Владимир Путин

Президент РФ на встрече с премьер-министром Ливана Саадом Харири заметил, что в прошлом году сложился позитивный тренд в двустороннем товарообороте, рост составил 17 с лишним процентов.

"Нам нужно обязательно сохранить эту тенденцию. В первом квартале у нас тревожные сигналы пошли, нам нужно не допустить падения той тенденции, которая сложилась за прошлый год", - сказал В.Путин.

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Тэги: РОССИЯ, ЛИВАН, ТОВАРООБОРОТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]