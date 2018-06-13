Путин призвал премьера Ливана не допустить падения товарооборота

России и Ливан должны сохранить позитивную динамику в товарообороте, несмотря на тревожные данные за первый квартал текущего года, заявил президент РФ Владимир Путин

Президент РФ на встрече с премьер-министром Ливана Саадом Харири заметил, что в прошлом году сложился позитивный тренд в двустороннем товарообороте, рост составил 17 с лишним процентов.

"Нам нужно обязательно сохранить эту тенденцию. В первом квартале у нас тревожные сигналы пошли, нам нужно не допустить падения той тенденции, которая сложилась за прошлый год", - сказал В.Путин.