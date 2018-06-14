Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   2.0067 RUR   0.0272 GBR   2.2768 TRY   0.3642

Цена на нефть

    $/bbl WTI   66.36 Brent   75.88

Погода в Баку

  ночь день Сегодня 18° 28° Завтра 19° 29° 16 Июн 21° 32° 17 Июн 19° 31°

Дальнее зарубежье 14.06.2018 18:32

Венгерский суд приговорил подозреваемых в деле о гибели нелегалов в Австрии в 2015 году к 25 годам лишения свободы

Венгерский суд вынес приговор главным подозреваемым в деле о гибели 71 нелегальных мигрантов, тела которых были обнаружены в запертом автофургоне с венгерскими номерами на территории Австрии в 2015 году.

По информации британской телерадиокомпании Би-би-си, суд признал четырех подозреваемых виновными в гибели 59 мужчин, восьми женщин и четырех детей и приговорил каждого из виновных к 25 годам тюремного заключения.

По версии обвинения, подсудимые знали, что перевозимые в автофургоне беженцы могли задохнуться и игнорировали их крики о помощи.

В сообщении Би-би-си отмечается, что фигурантами этого дела являются 14 предполагаемых членов преступной группировки, большинство из которых имеют болгарское гражданство. Их обвиняют не только в причастности к убийству, но также в пытках и торговле людьми.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: ВЕНГРИЯ, МИГРАНТЫ, СУД, ПРИГОВОР


Похожие новости


Мигранты, хлынувшие в Европу, больше похожи на армию, чем на людей, ищущих убежище - премьер-министр Венгрии

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2018
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]