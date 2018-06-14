Греческий парламент позже в четверг обсудит вопрос о доверии правительству

Председатель парламента Греции Никос Вуцис сообщил, что в четверг депутаты приступят к обсуждению вопроса о доверии правительству страны из-за соглашения Афин и Скопье о названии Македонии, передают в четверг западные СМИ.
По их информации, данное обсуждение инициировала оппозиционная партия "Новая демократия".
Ранее на этой неделе премьер-министр Греции Алексис Ципрас и глава правительства Македонии Зоран Заев сообщили, что урегулировали длительный спор вокруг названия этой бывшей югославской республики.
По словам З.Заева, приемлемым для обоих государств является название Северная Македония.
После распада Социалистической Федеративной республики Югославия Македония вошла в ООН под официальным названием Бывшая югославская республика Македония, несмотря на то, что в конституции страны название страны было указано как Республика Македония. Против такого названия выступала Греция, один из регионов которой также называется Македонией. При этом на греческих картах это государство называлось Скопией по названию его столицы Скопье.
Позиция Греции на протяжении многих лет препятствовала интеграции Македонии в ряд международных европейских структур.
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