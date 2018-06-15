Новое правительство Египта приняло присягу

Президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси привел к присяге новый состав правительства страны, сообщает в пятницу агентство "Ассошиэйтед Пресс".

Правительство, в состав которого вошли 33 министра, возглавил премьер-министр Мустафа Мадбули. В нынешнем кабинете 12 новых членов.

Основные изменения коснулись сферы безопасности - министерств внутренних дел и обороны.

Новым министром обороны стал генерал-лейтенант Мухаммед Ахмед Заки, занимавший пост командующего президентской гвардией.

Главой МВД Египта назначен Махмуд Тауфик, руководивший Департаментом национальной безопасности - органом, основной задачей которого является противодействие терроризму и угрозам безопасности страны.

Прежний кабинет министров Египта ушел в отставку в соответствии с традицией после того, как в начале июня А.ас-Сиси был вновь приведен к присяге на посту президента Египта. Для А.ас-Сиси - это второй срок на посту президента. Он будет возглавлять страну до 2022 года.

А.ас-Сиси победил на президентских выборах, которые прошли в стране в марте. За него проголосовали более 97% избирателей.