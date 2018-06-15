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Дальнее зарубежье 15.06.2018 11:03

Житель Новокузнецка убил женщину и захватил заложников - источник

Житель Новокузнецка в пятницу захватил заложников, убив перед этим женщину, сообщил агентству "Интерфакс-Сибирь" информированный источник.

"Мужчина стрелял в женщину и забаррикадировался в доме по улице Павловского, при этом он отстреливается от сотрудников правоохранительных органов, которые оцепили дом", - сказал собеседник агентства.

На место прибыли представители экстренных служб и глава города.

В пресс-службе мэрии Новокузнецка агентству заявили, что не готовы комментировать ситуацию. "Официальной информации никакой сейчас нет. Есть заложники или нет - неизвестно", - сказал сотрудник пресс-службы.

По данным местных СМИ, неизвестные убили женщину на крыльце здания по адресу ул.Павловского, 7. По предварительной информации, около полудня по местному времени (08:00 мск) мужчина пришел за страховыми выплатами, но остался ими недоволен и открыл стрельбу. В этом здании находятся несколько организаций, в частности, областной кадастровый центр, офис банка, отделение Ростехинвентаризации, Центр защиты прав автомобилистов.

"Интерфакс" пока не располагает официальными комментариями правоохранительных органов.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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Тэги: РОССИЯ, КУЗБАСС, СТРЕЛЬБА, ЖЕРТВА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]