Житель Новокузнецка убил женщину и захватил заложников - источник

Житель Новокузнецка в пятницу захватил заложников, убив перед этим женщину, сообщил агентству "Интерфакс-Сибирь" информированный источник.

"Мужчина стрелял в женщину и забаррикадировался в доме по улице Павловского, при этом он отстреливается от сотрудников правоохранительных органов, которые оцепили дом", - сказал собеседник агентства.

На место прибыли представители экстренных служб и глава города.

В пресс-службе мэрии Новокузнецка агентству заявили, что не готовы комментировать ситуацию. "Официальной информации никакой сейчас нет. Есть заложники или нет - неизвестно", - сказал сотрудник пресс-службы.

По данным местных СМИ, неизвестные убили женщину на крыльце здания по адресу ул.Павловского, 7. По предварительной информации, около полудня по местному времени (08:00 мск) мужчина пришел за страховыми выплатами, но остался ими недоволен и открыл стрельбу. В этом здании находятся несколько организаций, в частности, областной кадастровый центр, офис банка, отделение Ростехинвентаризации, Центр защиты прав автомобилистов.

"Интерфакс" пока не располагает официальными комментариями правоохранительных органов.