Проведение Чемпионата мира в РФ добавит к росту ВВП в 2018 г 0,1-0,2 п.п. - Набиуллина

Проведение Чемпионата мира по футболу в РФ не окажет значительного влияния на инфляцию, при этом добавит к росту ВВП РФ в 2018 году 0,1-0,2 п.п., заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина в пятницу на пресс-конференции по итогам совета директоров ЦБ.

"Хочу поздравить всех с важным для нашей страны событием - началом Чемпионата мира по футболу. По нашим оценкам, его влияние на инфляцию будет незначимым - только краткосрочное в отдельных городах и по отдельным товарам и услугам, прежде всего потребляемым туристами", - оценила она влияние на инфляцию.

"При этом проведение такого масштабного международного мероприятия дополнительно поддержит рост выпуска в II квартале, а по итогам года его вклад в прирост ВВП может составить до 0,1-0,2 процентного пункта", - сказала Э.Набиуллина

"И надеемся, что чемпионат окажет только положительное влияние на ожидания и настроения - и россиян, и наших гостей", - добавила она.

Как сообщалось, ЦБ ожидает роста ВВП РФ в 2018 году в интервале 1,5-2,0%, инфляцию по итогам года в 3,5-4,0%.