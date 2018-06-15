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СНГ 15.06.2018 17:51

Проведение Чемпионата мира в РФ добавит к росту ВВП в 2018 г 0,1-0,2 п.п. - Набиуллина

Проведение Чемпионата мира по футболу в РФ не окажет значительного влияния на инфляцию, при этом добавит к росту ВВП РФ в 2018 году 0,1-0,2 п.п., заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина в пятницу на пресс-конференции по итогам совета директоров ЦБ.

"Хочу поздравить всех с важным для нашей страны событием - началом Чемпионата мира по футболу. По нашим оценкам, его влияние на инфляцию будет незначимым - только краткосрочное в отдельных городах и по отдельным товарам и услугам, прежде всего потребляемым туристами", - оценила она влияние на инфляцию.

"При этом проведение такого масштабного международного мероприятия дополнительно поддержит рост выпуска в II квартале, а по итогам года его вклад в прирост ВВП может составить до 0,1-0,2 процентного пункта", - сказала Э.Набиуллина

"И надеемся, что чемпионат окажет только положительное влияние на ожидания и настроения - и россиян, и наших гостей", - добавила она.

Как сообщалось, ЦБ ожидает роста ВВП РФ в 2018 году в интервале 1,5-2,0%, инфляцию по итогам года в 3,5-4,0%.

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Тэги: РОССИЯ, ФУТБОЛ, ЧЕМПИОНАТ, ВВП


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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