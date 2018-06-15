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15.06.2018 20:28

Криштиану Роналду пошел на сделку с правосудием и получил два года тюрьмы условно и штраф в 18,8 млн евро за уклонение от налогов - СМИ

Португальский футболист Криштиану Роналду заключил сделку с испанским правосудием, согласившись на два года тюрьмы условно и штраф в 18,8 млн евро за уклонение от уплаты налогов, сообщает в пятницу испанская газета El Mundo.

Как отмечает издание, согласно испанским законам, условный срок может стать реальным, если игрок мадридского "Реала" нарушит закон в течение двух лет отбывания наказания.

33-летнего португальца, который в пятницу 15 июня, как ожидается, сыграет за свою сборную на чемпионате мира в России в матче против Испании, обвиняли в сокрытии от налоговой службы примерно 14,7 млн евро. Ему грозило до пяти лет тюрьмы.

К.Роналду настаивал, что не нарушал закон и не пытался уклониться от уплаты налогов. В итоге он пошел на компромисс со следствием.

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Тэги: ИСПАНИЯ, ФУТБОЛИСТ, НАЛОГИ, НАКАЗАНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]