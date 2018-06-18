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СНГ 18.06.2018 10:30

В Казахстане состоится заседание Координационного комитета топографических служб оборонных ведомств стран СНГ

Заседание Координационного комитета топографических служб оборонных ведомств государств Содружества под председательством начальника Военно-топографического управления Генерального штаба Вооруженных Сил РФ генерал-майора Александра Зализнюка состоится в столице Казахстана Астане 18-20 июня, сообщили "Интерфаксу" в Минобороны России.

"В заседании комитета примут участие руководители и специалисты топографических служб оборонных ведомств государств Содружества и представители Секретариата Совета министров обороны государств - участников Содружества Независимых Государств", - говорится в сообщении.

Отмечается, что представители вооруженных сил государств Содружества на заседании обсудят направления развития сотрудничества в формате Координационного комитета топографических служб вооруженных сил государств - участников СНГ, проанализируют выполнение Плана реализации Концепции развития единой геоинформационной системы военного назначения для военных ведомств стран СНГ, подведут итоги своей деятельности в 2017 году и согласуют совместные мероприятия топографических служб оборонных ведомств государств Содружества в 2019 году.

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Тэги: СНГ, ОБОРОНА, ТОПОГРАФИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]