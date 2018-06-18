В Казахстане состоится заседание Координационного комитета топографических служб оборонных ведомств стран СНГ

Заседание Координационного комитета топографических служб оборонных ведомств государств Содружества под председательством начальника Военно-топографического управления Генерального штаба Вооруженных Сил РФ генерал-майора Александра Зализнюка состоится в столице Казахстана Астане 18-20 июня, сообщили "Интерфаксу" в Минобороны России.
"В заседании комитета примут участие руководители и специалисты топографических служб оборонных ведомств государств Содружества и представители Секретариата Совета министров обороны государств - участников Содружества Независимых Государств", - говорится в сообщении.
Отмечается, что представители вооруженных сил государств Содружества на заседании обсудят направления развития сотрудничества в формате Координационного комитета топографических служб вооруженных сил государств - участников СНГ, проанализируют выполнение Плана реализации Концепции развития единой геоинформационной системы военного назначения для военных ведомств стран СНГ, подведут итоги своей деятельности в 2017 году и согласуют совместные мероприятия топографических служб оборонных ведомств государств Содружества в 2019 году.
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