Послы ОБСЕ посетят регион Южного Кавказа

Группа из 25 постоянных представителей в ОБСЕ с 18 по 22 июня 2018 года совершит визит в Армению, Грузию и Азербайджан, сообщается на сайте организации.

«Во всех трех странах послы проведут встречи с представителями властей и парламентов и гражданского общества. Цель визита заключается в подтверждении послами поддержки стабильности, мира и процветания в соответствии с обязательствами и принципами ОБСЕ, а также в поддержке будущего ОБСЕ в каждой из трех стран», - отмечается в информации.

Послы на месте ознакомятся с реальной ситуацией в каждой из трех стран и «смогут передать сообщения властям и другим представителям, с кем будут встречаться во время поездки».

Н.Аббасова