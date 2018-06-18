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Внешняя политика 18.06.2018 09:28

Послы ОБСЕ посетят регион Южного Кавказа

Группа из 25 постоянных представителей в ОБСЕ с 18 по 22 июня 2018 года совершит визит в Армению, Грузию и Азербайджан, сообщается на сайте организации.

«Во всех трех странах послы проведут встречи с представителями властей и парламентов и гражданского общества. Цель визита заключается в подтверждении послами поддержки стабильности, мира и процветания в соответствии с обязательствами и принципами ОБСЕ, а также в поддержке будущего ОБСЕ в каждой из трех стран», - отмечается в информации.

Послы на месте ознакомятся с реальной ситуацией в каждой из трех стран и «смогут передать сообщения властям и другим представителям, с кем будут встречаться во время поездки».

Н.Аббасова

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Тэги: ОБСЕ, ПОСЛЫ, ВИЗИТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]