Первый Mercedes сойдет с конвейера завода в Подмосковье в I квартале 2019 г

Возведение всех основных и вспомогательных зданий на территории завода Mercedes-Benz в индустриальном парке "Есипово" в Подмосковье завершено, первый автомобиль сойдет с конвейера в I квартале 2019 г., сообщили в пресс-службе губернатора и правительства Московской области.

В настоящее время устанавливается оборудование внутри покрасочного цеха, а также идут работы по монтажу инженерных систем, прокладываются технологические коридоры для подключения к системам электроснабжения, вентиляции, канализации, питьевого и технического водопровода.

На производстве планируется создание более 1 тыс. новых рабочих мест, совокупный объем инвестиций - 15 млрд руб.

"Сегодня завершается стройка покрасочной линии, и через год у нас будут отечественные "Мерседесы", выпущенные по современным немецким технологиям. Первую машину подарим самому заслуженному человеку Подмосковья", - приводятся в сообщении слова губернатора Московской области Андрея Воробьева.

Строительство нового завода по производству автомобилей Mercedes-Benz на территории индустриального парка "Есипово" началось в июне 2017 года. До этого был подписан специальный инвестиционный контракт между Российской Федерацией, АО "Мерседес-Бенц Рус", правительством Подмосковья, сельским поселением Пешковское Солнечногорского района Московской области, а также "Даймлер АГ", ПАО "КАМАЗ", ООО "Даймлер КАМАЗ Рус" и ООО "Мерседес-Бенц Мануфэкчуринг Рус".