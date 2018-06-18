Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   2.0067 RUR   0.0272 GBR   2.2768 TRY   0.3642

Цена на нефть

    $/bbl WTI   66.36 Brent   75.88

Погода в Баку

  ночь день Сегодня Завтра 10° 20 Июн 11° 21 Июн

Транспорт и связь 18.06.2018 10:10

Первый Mercedes сойдет с конвейера завода в Подмосковье в I квартале 2019 г

Возведение всех основных и вспомогательных зданий на территории завода Mercedes-Benz в индустриальном парке "Есипово" в Подмосковье завершено, первый автомобиль сойдет с конвейера в I квартале 2019 г., сообщили в пресс-службе губернатора и правительства Московской области.

В настоящее время устанавливается оборудование внутри покрасочного цеха, а также идут работы по монтажу инженерных систем, прокладываются технологические коридоры для подключения к системам электроснабжения, вентиляции, канализации, питьевого и технического водопровода.

На производстве планируется создание более 1 тыс. новых рабочих мест, совокупный объем инвестиций - 15 млрд руб.

"Сегодня завершается стройка покрасочной линии, и через год у нас будут отечественные "Мерседесы", выпущенные по современным немецким технологиям. Первую машину подарим самому заслуженному человеку Подмосковья", - приводятся в сообщении слова губернатора Московской области Андрея Воробьева.

Строительство нового завода по производству автомобилей Mercedes-Benz на территории индустриального парка "Есипово" началось в июне 2017 года. До этого был подписан специальный инвестиционный контракт между Российской Федерацией, АО "Мерседес-Бенц Рус", правительством Подмосковья, сельским поселением Пешковское Солнечногорского района Московской области, а также "Даймлер АГ", ПАО "КАМАЗ", ООО "Даймлер КАМАЗ Рус" и ООО "Мерседес-Бенц Мануфэкчуринг Рус".

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: РОССИЯ, MERCEDES, ЗАВОД

Политика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2018
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]