Доллар и иена дорожают на фоне усиления напряженности в торговых отношениях США и Китая

Доллар США дорожает по отношению к евро на торгах в понедельник, а иена укрепляется относительно большинства мировых валют в связи с усилением напряженности в торговых отношениях США и Китая.
В пятницу Вашингтон объявил о пошлинах в размере 25% в отношении ввозимых в США китайских товаров стоимостью около $50 млрд в год. Пекин ответил аналогичными мерами: с 6 июля Китай введет 25-процентные пошлины на импорт американской сельхозпродукции, автомобилей, виски, сигар и других товаров.
Евро к 10:05 в понедельник стоил $1,1598 по сравнению с $1,1610 на закрытие торгов в Нью-Йорке в прошлую пятницу.
Курс доллара к японской нацвалюте опустился на 0,2%, до 110,46 иены, евро подешевел на 0,3%, до 128,10 иены.
По итогам прошлой недели долларовый индекс ICE вырос на 1,3%, при этом евро подешевел почти на 1,5% в паре с долларом, иена - на 0,6%.
US Treasuries дорожают третью сессию подряд.
По мнению аналитиков, иена продолжит подъем на фоне повышения спроса на активы тихой гавани.
Япония в понедельник опубликовала данные о внешней торговле. В мае она зафиксировала дефицит внешнеторгового баланса впервые за три месяца - 578,3 млрд иен вместо ожидавшихся аналитиками 205,2 млрд иен.
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