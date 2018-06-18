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Финансы 18.06.2018 18:38

Нацбанк Грузии снижает норму резервирования банковских депозитов в нацвалюте с 7% до 5%

Национальный банк Грузии с целью стимулирования привлечения средств банками в национальной валюте - лари снизил минимальные резервные требования по привлекаемым коммерческими банками средствам в нацвалюте до 5%, говорится в приказе президента Нацбанка республики, опубликованном на сайте "Законодательного вестника" Грузии.

Приказ вступит в силу с 26 июня. При этом отмечается, что с того же дня и по 25 июля 2018 года включительно соблюдение минимальных резервных требований коммерческие банки должны будут осуществлять в порядке, действующем до вступления в силу данного приказа.

Минимальные резервные требования Нацбанка Грузии по привлекаемым средствам в иностранной валюте составляют 20%.

Действующие в настоящее время нормативы резервных требований к банковским депозитам были введены с 16 июня 2016 года. Тогда Нацбанк Грузии снизил минимальные резервные требования к привлеченным банками средствам в лари с 10% до 7%, а в инвалюте, напротив, повысил с 15% до 20%.

Рост ларизации в стране является одним из приоритетов Национального банка Грузии. В 2016 году в сотрудничестве с правительством Нацбанк разработал так называемый план ларизации, ставящий целью сокращение макрофинансовых рисков в стране. Документ охватывает три основных направления: рост доступности долгосрочных кредитов в лари, адекватное перераспределение валютных рисков и отражение в нацвалюте стоимости товаров и услуг в стране.

По информации Нацбанка, осуществленные к настоящему времени мероприятия положительно отразились на показателях банковской системы. В частности, в 2017 году показатель долларизации долгосрочных кредитов сократился по сравнению с 2016 годом на 8 процентных пунктов (п.п.) - до 56,8%, депозитов - на 5 п.п., до 65,6%.

Официальный курс на 18 июня - 2,4602 лари/$1.

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Тэги: ГРУЗИЯ, БАНКИ, РЕЗЕРВЫ, ТРЕБОВАНИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]