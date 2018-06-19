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Дальнее зарубежье 19.06.2018 15:45

Французский министр считает, что Париж достиг предела возможностей по размещению беженцев

Министр экономики Франции Брюно Ле Мэр во вторник заявил, что его страна достигла предела своих возможностей в том, что размещения на своей территории беженцев и оказании им помощи.

"Сегодня мы уже достигли предела относительно того, что Франция могла сделать для беженцев", - сказал Б.Ле Мэр в эфире телеканала БФМ-ТВ.

Кроме того, он отметил, что Франция принимает больше беженцев, чем многие другие европейские страны.

"Я считаю, что Франция уже делает много для размещения беженцев. Франция делает больше, чем большинство ее европейских партнеров. И я считаю, что было бы справедливо, если бы другие (европейские страны - ИФ) тоже делали бы больше", - добавил министр.

Б.Ле Мэр также напомнил, что французские власти приняли ряд мер по этому вопросу, в частности, руководство страны недавно решило ускорить процесс рассмотрения заявок на предоставление статуса беженца.

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Тэги: ФРАНЦИЯ, МИНИСТР, ИММИГРАНТЫ, МНЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]