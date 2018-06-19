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ТЭК 19.06.2018 19:58

Путин: маршрут поставок газа в Европу через Белоруссию приобретает большое значение

Белорусский маршрут поставок газа в Европу приобретает большое значение, заявил президент РФ Владимир Путин.

"Имея в виду техническое состояние других маршрутов экспорта российских углеводородов, в частности газа, в Европу, их, прямо скажем, неудовлетворительное состояние, белорусский маршрут приобретает большее значение", - сказал В.Путин на заседании высшего Госсовета Союзного государства во вторник.

Он напомнил, что Россия до 2020 года планирует инвестировать около $2,5 млрд на обновление белорусского участка газопровода "Ямал-Европа" и свыше $1 млрд на возведение дополнительных подземных хранилищ газа.

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Тэги: ПУТИН, БЕЛОРУССИЯ, ГАЗ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]