Путин: маршрут поставок газа в Европу через Белоруссию приобретает большое значение

Белорусский маршрут поставок газа в Европу приобретает большое значение, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Имея в виду техническое состояние других маршрутов экспорта российских углеводородов, в частности газа, в Европу, их, прямо скажем, неудовлетворительное состояние, белорусский маршрут приобретает большее значение", - сказал В.Путин на заседании высшего Госсовета Союзного государства во вторник.
Он напомнил, что Россия до 2020 года планирует инвестировать около $2,5 млрд на обновление белорусского участка газопровода "Ямал-Европа" и свыше $1 млрд на возведение дополнительных подземных хранилищ газа.
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