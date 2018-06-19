Путин: маршрут поставок газа в Европу через Белоруссию приобретает большое значение

Белорусский маршрут поставок газа в Европу приобретает большое значение, заявил президент РФ Владимир Путин.

"Имея в виду техническое состояние других маршрутов экспорта российских углеводородов, в частности газа, в Европу, их, прямо скажем, неудовлетворительное состояние, белорусский маршрут приобретает большее значение", - сказал В.Путин на заседании высшего Госсовета Союзного государства во вторник.

Он напомнил, что Россия до 2020 года планирует инвестировать около $2,5 млрд на обновление белорусского участка газопровода "Ямал-Европа" и свыше $1 млрд на возведение дополнительных подземных хранилищ газа.